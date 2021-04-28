Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?

28.04.2021 12:00

С начала года Госпродпотребслужба изъяла более 31 тонны некачественных или поддельных продуктов. Чаще всего на прилавки рынков и магазинов попадает фальсифицированная молочка. Украинцы платят немалые деньги, а получают некачественный продукт. Как фальсифицируют продукты в Украине и как не попасть на крючок недобросовестных производителей, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Что такое фальсификат?

По информации Госпродпотребслужбы, фальсифицированные продукты – это те, в которых состав, свойства и характеристики специально изменены на худшие. Внешне и на вкус продукция похожа на настоящую, но не имеет полноценных белков, жиров и витаминов. При этом на упаковке указана неполная или недостоверная информация о товаре.

Эксперты определяют 5 разновидностей фальсификаций, которые тесно связаны между собой, – ассортиментную, качественную, количественную, информационную и ценовую. В случае ассортиментной фальсификации полностью или частично заменяют продукт на похожий. Например, сливочное масло – на маргарин, высший сорт муки – на первый, персик в йогурте – на яблоко, лесные орехи – на грецкие и тому подобное.

Вследствие качественной фальсификации продукция всегда становится хуже. Примером является использование шоколадной глазури вместо какао-масла в кондитерских изделиях, растительных жиров вместо сливок в мороженом, сои, шпика и сухожилий в колбасах и тому подобное.

Чтокасается количественной фальсификации, то она предполагает сознательный обвес или обмер покупателя. По данным Госпродпотребслужбы, чаще всего обманывают потребителей продавцы арбузов. Для этого используются подпиленные или нестандартные гири, вес которых значительно меньше (750 г или даже 555 г вместо 1 кг).

Информационная фальсификация – это неточная или искаженная информация для покупателя. Обычно она идет в паре с другими видами фальсификаций. Однако бывает так, что продукт своей упаковкой имитирует другой качественный товар и таким образом обманывает потребителей.

По словам специалистов, частым видом фальсификации является ценовая. Люди покупают дешевые продукты по цене дорогих или платят больше за меньший объем. Этот вид неотделим от всех указанных выше фальсификаций.

Самые популярные фальсификаты

С начала года инспекторы Госпродпотребслужбы изъяли более 31 тонны продовольственных продуктов, которые были фальсифицированы в тот или иной способ. По данным ведомства, чаще всего подделывают молоко и молочные продукты, рыбу, мясо птицы, мясо и мясопродукты.

В молочном производстве лидером подделок, как и раньше, является сливочное масло. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, распространенные нарушения – наличие жиров немолочного происхождения и несоответствие маркировки.

По результатам исследований, которые ведомство проводит совместно с общественной организацией «Стоп Фальсификат», 62% масла на рынке является поддельным. Среди нарушителей такие производители, как ОАО «Турковский маслозавод», ТМ «Чутянка», ТМ «Томаковка», ООО «Терен Про», ТМ «Pastoral», ООО «Эней», ООО «Ива-Арт» («Вологодское»), ООО Фирма «Апрель» («Слобожанка»).

«Продукты питания, которые покупают украинские потребители, должны быть безопасными и отвечать всем законодательным нормам и требованиям. Мы должны защитить потребителей. Работа в этом направлении будет только усиливаться», – убеждаетглаваГоспродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Кроме изъятия фальсифицированных продуктов, ведомство оштрафовало производителей поддельной молочки, мяса и других продуктов на сумму 1,6 млн грн. В 11 случаях дела о фальсификации передали в правоохранительные органы.

Как распознать подделку?

По словам специалистов, выявить фальсификат без лабораторных анализов почти невозможно. Так, потребитель не сможет отличить по запаху или вкусу поддельное кофе от настоящего. Поэтому прежде всего эксперты советуют обращать внимание на этикетки и обходить продукцию тех производителей, которые были замечены в фальсификациях. Информацию о недобросовестных предпринимателях часто можно услышать в новостях или найти в интернете.

Во-вторых, специалисты призывают покупать товар в больших магазинах, избегая случайных продавцов.

«Супермаркеты заметны, их легче«поймать»и оштрафовать. Поэтому большая часть фальсификата все же продается через ярмарки, базары, мелкооптовые рынки. Когда вы покупаете что-то там, то рискуете гораздо больше, чем если купите масло в обычном супермаркете», – утверждает президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз«Тест»Валентин Безрукий.

Что касается цены на товар, то она не всегда является показателем подделки. С одной стороны, очевидно, что низкая цена сигнализирует о составляющих невысокого качества. Старшая экспертка проекта ЕС Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине Яна Добидовская отмечает: «Мы должны понимать, что настоящее сливочное масло сейчас не может стоить 20-25 гривен».

С другой стороны, высокая цена не является гарантией отличного качества. По словам специалистов, во многих случаях фальсификат стоит столько же, сколько и настоящий продукт.

В случае выявления подделки эксперты советуют обращаться вГоспродпотребслужбу. Удобнее всего это можно сделать с помощью чат-бота @derzhspozhivsluzhba_bot в Telegram. Согласно украинскому законодательству, граждане имеют право на возмещение убытков, причиненных фальсифицированными товарами.