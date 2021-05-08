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Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели
С каждым днем количество азартных игр растет, но главным способом развлечения в онлайн гэмблинге остаётся — играть в игровые автоматы в онлайн-казино бесплатно или на деньги. Каждый день выходят десятки и сотни новых слотов.
На портале “Рейтинг Казино” насчитывается более 11000 тысяч лучших бесплатных онлайн слотов: карточные игры, живые дилеры, рулетка, кости, видео-покер, блэкджек, и ряд других игр.
На этой недели игрок по имени Роджерс сорвал куш в слоте Wheel of Fortune от IGT. Его выигрыш составил $2 946 335. Джекпот был сорван в одном из казино Лас-Вегаса, а точнее в The Venetian Resort Las Vegas. Хоть игрок очень часто заходит в это казино, этот выигрыш стал самым большим за всю его историю.
Wheel of Fortune имеет 5 барабанов и 720 линий выплат. RTP игрового автомата составляет 96,08%, а уровень волатильности оценивается как высокий.
Следующий новый миллионер сорвал свой куш в слоте Monopoly Millionaire от Bally Technologies. Его выигрыш составил $2,1 млн. Известно, что это случилось в казино The Cosmopolitan, что также размещен в Лас-Вегасе. Что самое интересное, сумма ставки до выигрыша составил $40, зато какой джекпот был сорван!
Отметим, что игровой автомат имеет 5 барабанов и 25 активных линий выплат.
А вот следующий игрок стал миллионером благодаря слоту Sherlock & Moriarty от Microgaming. Игрок сорвал куш $2 434 506 в казино Napoleon Sports & Casino Online.
Sherlock & Moriarty – это продуманная игра, которая появилась около месяца назад, и уже принесла более 58 тысяч выигрышей, по словам генерального директора Microgaming Джона Коулмана.
Отмечается, что игровой автомат имеет 5 барабанов и 20 активных линий выплат. RTP слота составляет 92,1%, а уровень волатильности оценивается как низкий.
Теги: казино, миллионер, онлайн
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- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
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