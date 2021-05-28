Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики

28.05.2021 18:00

Забота о природе и растениях, акцент на использовании натуральных компонентов, экологически чистое производство с заботой об окружающем мире – это то, что отличает ответственную компанию от недальновидной.

В сегменте производства косметики ситуация аналогичная. Кто-то гонится за прибылью и экспансией рынков, а кто-то остается верным своим принципам, стараясь сохранить планеты «зеленой», а свои продукты натуральными.

Если вы посетите интернет-магазин YvesRocher, и почитаете описания продуктов, то увидите, что 100% активных веществ в средствах для макияжа, для тела и волос,в средствах для гигиены и ухода, в парфюмерии синтезируются исключительно из натурального сырья.

Это бренд-основоположник концепции натуральной косметики с заботой о природе - www.yves-rocher.ua с головным офисом во Франции.

Сама концепция бренда заключается в том, чтобы живые компоненты, бережно взятые у природы, максимально эффективно ассимилировались кожей, отдавая телу свою силу. При этом сохранение растений, бережная культивация и изучение тоже остается приоритетом производителя.

У компании свои исследовательские группы, которые ищут новые свойства растений, а также свой Ботанический сад, который одновременно является лабораторией под открытым небом. Недаром, индустриальные центры компании признаны официальными хранилищами биоразнообразия.

В пользу поистине «зеленого» бренда говорит и то, что он все время заботится об экологии – не проводит тестов косметики на животных, меняет упаковки своих продуктов на те, что не засоряют природу и производятся из вторичного сырья, сокращает выбросы в атмосферу.