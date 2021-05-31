Все рубрики раздела
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода
Несмотря на то, что современный машинный перевод постоянно совершенствуется, он все еще уступает профессиональному переводу, выполненному человеком. Однако есть сервисы, которые предлагают интерпретацию исходного текста на любой другой язык, максимально сохраняя смысл. В их число входит Reverso, Linguatec, Pereklad.Online, Translate. Meta. Сравним их между собой, чтобы лучше понимать плюсы и нюансы каждого сервиса.
Сравнение популярных сервисов онлайн-перевода
Сайт Linguatec позволяет переводить короткие предложения и фразы. Профильным направлением является английский-русский (и наоборот). Кроме перевода сервис дает транскрипцию для правильного произношения. Это позволяет повысить качество интерпретируемого текста и правильно использовать его в контексте предложения.
Translate. Meta – это удобный и функциональный переводчик с русского на украинский. Он позволяет интерпретировать большие объемы материалов. Имеет массу преимуществ:
- имеет до 8-ми направлений перевода;
- может интерпретировать текст любой сложности и спецификации (поддерживается до 32 направлений);
- легко размещается на других сайтах;
- обладает онлайн-клавиатурой для ввода слова/фразы/предложения с помощью мышки или тачпада.
Сервис использует, как активные, так и пассивные словари. Точно подыскивает аналог для конкретной фразы и качественно переводит письменный материал.
Pereklad.Online и Reverso примерно схожи по функционалу. Способы интерпретировать большие объемы материалов. Имеют от 10-ти направления для перевода. Позволяют быстро скопировать полученный текст. Допускают минимум стилистических и смысловых ошибок.
Теги: язык, переводчик, онлайн
- В Минреинтеграции назвали сроки выплат за разрушенное на Донбассе жильё08:00
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии08:00
- В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли17:00
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ16:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая10:00
- В киевском центре массовой вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек09:00
- В Минреинтеграции назвали сроки выплат за разрушенное на Донбассе жильё08:00
- Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня17:00
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать12:00
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе
- В Минреинтеграции назвали сроки выплат за разрушенное на Донбассе жильё