Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?

04.06.2021 17:00

Украицам так часто не хватает хороших новостей. На фоне пандемии, войны и экономического кризиса положительные заголовки теряются в ленте. Одно из таких важных и почти незамеченных событий касается родительства. Так, 9 мая вступил в силу закон, который уравнял права мужчин и женщин на декретный отпуск. Этот шаг не только одобрительно был принят экспертами, но и несколько приблизил Украину к Европе, где декрет для мужчин обычное дело уже много лет. Детали нового закона узнали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Равные права

Принятый закон определяет отпуск по уходу за ребенком до трех лет как равное право каждого родителя. Документ вводит новый вид отпуска – единоразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой возможностью могут воспользоваться: муж, жена которого родила ребенка, отец ребенка, которыйне состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но вместе с ней проживает, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

Кроме этого, мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, смогут просить о сокращении продолжительности рабочего времени за свой счет.

«Здесь речь идет о льготах, которые существовали ранее только для матери. Теперь отец будет восприниматься серьезно при воспитании ребенка, и работодатели будут к нему относиться со стороны отцовства внимательнее», – отмечает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Борис Кример.

Эксперты подчеркивают, что закон исправил правовую коллизию, по которой до сих пор мужчины в Украине могли уйти в декрет только после того, как из него выйдет женщина. При этом отец мог взять отпуск только при наличии справки с места работы матери о том, что она вышла на работу и больше не получает помощь. Благодаря новому закону эта бюрократия ушла в прошлое, и оба родителя имеют равное право на декретный отпуск – независимо друг от друга.

Как в Европе

До сих пор декрет для мужчин в нашей стране был довольно редким явлением. Украинцы только учатся равноправию, тогда как в европейских государствах это привычное дело. Равные права на декретный отпуск имеют родители во Франции, Испании, Португалии, Финляндии, Литве.

Больших успехов в этом вопросе достигли скандинавские страны. Так, в Швеции действуют «родительские квоты»: из 480 дней общего декретного отпуска 60 дней обязан взять отец ребенка. Если мужчина в декрет не пойдет, семья не будет получать выплаты. В Норвегии родители ребенка должны обязательно взять по 10 недель отпуска, остальное время – распределить между собой в любых пропорциях.

Поощряют мужчин идти в декрет также деньгами. Например, в Германии работает программа «родительские деньги». Это ежемесячная выплата, составляет две трети среднемесячного заработка. Например, те, кто до рождения ребенка зарабатывал 2100 евро в месяц, на период декретного отпуска получают 1400 евро в месяц. Такие выплаты начисляются в течение года после рождения ребенка и не облагаются налогами.

Конечно, к таким комфортным условиям декретного отпуска, когда есть достаточно времени и надо беспокоиться о деньгах, украинцам еще далеко. Но принятый закон о равных возможностях – это первый шаг.