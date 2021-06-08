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Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый

08.06.2021 16:00
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Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый

Если вы перестали следить за новинками смартфонов, но хотите купить современный надежный аппарат, эта статья для вас. Сэкономим ваше время и подскажем лучшие варианты для 2021 года.
Благодаря интернет-магазину электроники Eldorado мы составили чек-лист, который подскажет, что вам необходимо новое устройство. И подобрали 3 лучших модели в разных ценовых категориях.
3 признака, что ваш телефон требует замены
Со временем любое электронное устройство морально или технически устаревает. Сейчас актуальность мобильного девайса длится максимум 2–3 года, поэтому приводим 3 фактора, которые сигнализируют, что пора менять смартфон:
- аккумулятор. Чаще всего первой выходит из строя батарея, которая из-за множества циклов зарядки и разрядки изнашивается. Спустя год остается около 80 % изначальной емкости, а через два – всего 50 %. Если ночной подзарядки хватает на день активной работы с большой натяжкой, значит, пробил час покупать новый аппарат;
- система. Со временем производитель перестает создавать глобальные обновления для девайса, это приводит к торможению системы при работе с современными приложениями, играми и видео в высоком разрешении. Такая проблема ярко отразилась при использовании iPhone 6, но незаметна при работе с samsung a32.
- память. Если у вас сейчас меньше 32 Гб памяти, однозначно пора менять телефон.
3 лучших смартфона в разных ценовых категориях

Galaxy M12 4/64GB – бюджетное, но надежное устройство с диагональю экрана в 6,5 дюйма, процессором Exynos 850 на 8 ядер до 2 ГГц и 4 Гб оперативной памяти.
Цена полностью соответствует характеристикам, учитывая отличную камеру на 48 Мп и 64 Гб встроенной памяти.
Redmi Note 10S 6/64GB – наилучший выбор для большинства пользователей. Отличный экран на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ 2400 х 1080 с AMOLED-матрицей.
Современный процессор Helio G95 выдержит нагрузку новых игр или просмотра видео, а 6 Гб оперативной памяти идеально подходит для работы с несколькими задачами.
Galaxy Note 20 Ultra 8/256 – премиальный мобильный девайс с 8 Гб ОЗУ, встроенным Exynos 990 на 8 ядер и Dynamic AMOLED-дисплеем. Выбор бизнесменов и геймеров.



Теги: смартфон, обновление, критерий
 
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