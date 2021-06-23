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Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?
Несмотря на карантин из-за COVID-19, почти половина украинцев планируют традиционный летний отпуск. Причем 53% из тех, кто собирается отдыхать, сделать это в Украине. Как отдыхать безопасно в условиях пандемии COVID-19 взрослым и детям, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
Популярность VS безопасность
По информации Государственного агентства развития туризма самое популярное туристическое направление в Украине – Одесская область. Также многие туристы едут в Львовскую, Киевскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Черкасскую и Харьковскую области.
Наиболее массовым морским курортом является Затока, а наиболее посещаемыми туристическими местами – Старый город во Львове и Киево-Печерская лавра в столице. Среди природных туристических объектов самым популярным является заповедник Аскания-Нова.
Но в условиях пандемии коронавируса популярные места не лучший выбор для отпуска, напоминают врачи. Ведь карантин летом будет продолжаться.
«Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения, в частности обязательность защитных масок в общественных зданиях и транспорте, ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук», – отметил в начале июня министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Поэтому не стоит забывать об этих основных правилах во время отдыха. И по возможности лучше ехать в отпуск на своем автомобиле, а не в заполненном автобусе или поезде.
Новые правила для детских лагерей
Этим летом Минздрав разрешил работу детских лагерей и санаториев, однако с соблюдением противоэпидемических ограничений. Каждый лагерь должен пройти специальную комиссию и получить разрешение от Госпродпотребслужбы. В начале июня служба обследовала 142 учреждения оздоровления и отдыха – и каждое третье из них не отвечало требованиям.
Как сообщили в ведомстве, преимущественно в учреждениях не хватало материально-технической базы, медицинского персонала, не было условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционных режимов, а также были проблемы с водоснабжением.
«Вопросы оздоровления и отдыха детей являются особенно актуальными в условиях карантина. Госпродпотребслужба тесно сотрудничает с органами местной власти и владельцам оздоровительных учреждений для выявления нарушений и их последующего устранения», – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Собственно, противоэпидемические ограничения для детских лагерей и санаториев утверждены в постановлении главного санитарного врача от 8 июня. Обязательными являются антисептики и постоянный температурный скрининг. Нельзя использовать многократные полотенца, мягкие игрушки, приглашать в лагерь посторонних людей или родителей. Минздрав советует минимизировать количество детей в отрядах, больше времени проводить на улице и избегать контактных игр. Для заезда детям нужно пройти медосмотр и иметь медицинскую справку 079/о.
Специалисты советуют тщательно проверять условия проживания и соблюдения противоэпидемических требований перед тем, как выбирать базу отдыха или санаторий.
Не забывайте об аптечке
Эксперты рекомендуют перед отпуском обязательно посетить семейного врача. Он проверит наличие обязательных прививок и основные показатели здоровья. Ведь отпуск – это всегда повышенный риск получить травму или подхватить инфекцию.
Семейный врач подскажет, что необходимо положить в аптечку на отдых. Прежде всего – это средства от аллергии, обезболивающие и спазмолитические препараты, лекарства для сердца (например, нитроглицерин). Также следует взять с собой средства от расстройства желудка, лекарства от кашля и насморка.
«Прежде чем составлять аптечку в дорогу, проверьте срок хранения препаратов. Для удобства подпишите упаковки: для чего используетсяпрепарат. А уже по приезде сложите их в прохладное место, подальше от солнечных лучей», – посоветовал заведующий консультативно-информационного отдела«1583»Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.
Также в аптечке должны быть защитные средства от солнца и насекомых, вата, бинт, пластырь, хлоргексидин и пр. Конечно, следует позаботиться и о лекарствах от хронических болезней, если они есть.
Врачи говорят, что не стоит отказываться от отпуска из-за пандемии. Наоборот, это хороший способ снять стресс и укрепить иммунитет. Однако только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.
Теги: безопасность, пандемия, отдых, COVID-19
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