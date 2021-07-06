Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?

06.07.2021 17:00

Рост коммунальных тарифов – актуальная тема для каждой украинской семьи. Каждый сезон они все существеннее бьют по бюджету, а правила начисления и количество платежек постоянно меняется. Как формируются тарифы, почему постоянно растут и сколько придется платить украинцам за газ и свет летом, разбирался Центр общественного мониторинга и контроля.

Рост тарифов на электроэнергию – вопрос времени

В июле украинцы будут платить за электроэнергию по старому тарифу – 1,68 грн за кВт-час. Несмотря на ранее запланированное повышение, 25 июня Министерство энергетики приняло решение об отсрочке до 1 августа. В правительстве объяснили, что для расчета новой модели формирования тарифов нужно больше времени, но долго их сдерживать не получится.

Как посчитали в Минэнерго, в среднем доставка сгенерированной кВт-час в квартиру стоит 1,51 грн, а на ее производство из тарифа остаются копейки. Кроме того, в каждом регионе отличается стоимость производства и доставки. Например, себестоимость электроэнергии в Днепропетровской области составляет 2,96 грн за кВт-час, а в Ивано-Франковской 3,7 грн за кВт-час. Украинцы же платят по единому тарифу, размер которого вдвое ниже рыночных цен на электрическую энергию для промышленности.

«Себестоимость киловатта энергии зависит от многих факторов, поскольку сама электроэнергия является производным от других ресурсов: урана, угля, газа, воды, солнца и ветра», – отмечает заместитель директора по развитию снабжающей компании «Августа» Олег Наумик.

Сдерживание тарифов приводит к ситуации, когда госпредприятия вынуждены работать в убыток и накапливать долги. Руководитель группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко объясняет: «Мы понимаем, что, если кто-то оплачивает электроэнергию по низкой цене, значит, кто-то оплатил разницу между рыночной стоимостью и тарифом для населения. На данный момент это нагрузка ложится на баланс государственных предприятий и фиксируется в качестве убытков НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Укргидроэнерго».

Чтобы привести тарифы для населения к рыночным условиям, рассматривается вариант разделения потребителей на четыре категории в зависимости от объемов потребления: до 100 кВт-час; от 100 до 300 кВт-час; от 300 до 500 кВт-час, от 500 кВт-час. По разным оценкам, для тех семей, которые используют много тока, цена может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за кВт-час. Максимальный тариф может достигнуть 3,4 грн за кВт-час. В то же время для тех, кто потребляет электричество экономно, тариф может даже уменьшиться.

«Мы выделяем население, которое потребляет до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа», – отметил министр энергетики Герман Галущенко во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

Финальные цифры и этапы подорожания правительство должно обнародовать до августа. При этом чиновники обещают, что те украинцы, которые не смогут платить по новой цене, смогут воспользоваться программами субсидий.

Возможность сэкономить на газе

Ситуация с тарифами на газ выглядит более стабильной и прогнозируемой. В Украине наконец заработал рынок газа для населения. С мая этого года правительство больше не регулирует цены на голубое топливо, они формируются газоснабжающими компаниями. Украинцам стал доступен годовой тариф на газ, который не может повышаться в течение года. Сейчас цены варьируются от 7,8 до 13,5 гривен за кубометр.

Также компании предлагают месячные тарифы, которые могут расти. Собственно, в июле часть газопоставщиков повысила свои цены на 1-2 гривны за кубометр. Например, годовой тариф для клиентов «Нафтогаза Украины» в июле остался на уровне 7,96 грн за кубометр, а месячный тариф вырос на 1,19 грн и достиг 13,13 грн за кубометр. С полным перечнем цен можно ознакомиться на сайте «Газправда», который мониторит цены. Эксперты говорят, что месячные тарифы зафиксировать невозможно, ведь газ дорожает из-за сезонных факторов и ситуации на рынке.

Руководитель Центра правовой поддержки потребителей газа информационно-консультационного центра «Газправды» Елизавета Белей объясняет: «С лета прошлого года газ подорожал в шесть раз. Украина – неотъемлемая часть европейского рынка газа, поэтому такие сезонные колебания влияют и на украинский рынок».

Эксперты напоминают, что у украинцев остается возможность в любой момент изменить тариф или поставщика газа, который имеет более выгодное предложение. В частности, можно выбрать годовой тариф и таким образом зафиксировать цену на газ до 30 апреля 2022 года.

«Поставщики развернули активную информационную кампанию о том, что существуют разные тарифы на газ, и ее нужно продолжать. Думаю, к осени осведомленность украинцев о газовых тарифах однозначно возрастет. И я очень надеюсь, что процент тех, кто осознанно выберет более выгодный для себя тариф, тоже возрастет», – резюмирует первый заместитель председателя Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Следовательно, оптимизировать свои расходы на газ возможно. Так же важно следить за новостями о других коммунальных тарифах, внимательно изучать квитанции, спрашивать у коммунальщиков, почему та или иная цена на услугу. Повлиять на стоимость коммунальных услуг сложно, но можно оставаться бдительным и экономным.