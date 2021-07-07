Хронические болезни не помеха вакцинации

07.07.2021 17:00

Люди с хроническими болезнями очень уязвимы к коронавирусу. Они имеют слабый иммунитет, а значит, COVID-19 – очень серьезный противник для них. Встреча с этой болезнью может стать роковой для онкопациентов или сердечников. Единственный способ избежать серьезных последствий – вакцинироваться против коронавируса. Подробнее о вакцинации людей с сопутствующими болезнями рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Прививки и аллергия

Медики отмечают, что пока единственными противопоказанием к прививке от COVID-19 является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности анафилактический шок. Его может вызвать один из компонентов вакцины, на который человек имеет аллергию. «В таком случае следует проконсультироваться с семейным врачом, а также предупредить медиков перед получением прививки», – рассказывает региональный координатор по вакцинации от коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут. В случае аллергии на один из компонентов лучше не прививаться этой вакциной.

С составом вакцины можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра МЗ (www.dec.gov.ua), а также на портале vaccination.covid19.gov.ua.

Что касается других видов аллергий, например сезонной или бытовой, то они не являются препятствием для вакцинации против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди с поллинозом или аллергическим ринитом могут получить прививку даже во время обострения болезни.

Вакцинация при сердечно-сосудистых заболеваниях

После случаев тромбозов у привитых людей начали распространяться слухи об опасности вакцин против COVID-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями. Впрочем, во время клинических испытаний вакцины AstraZeneca 36% участников имели одно или несколько сопутствующих, хронических заболеваний – ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, астму или сахарный диабет – и никакого негативного влияния на свое здоровье не получили.

По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолога Федора Лапия, вакцинация, наоборот, предотвращает возникновение тромбозов. Ведь их вызывает именно коронавирус, который у некоторых людей протекает бессимптомно, воздействуя на их здоровье в будущем.

«COVID-19 вызывает тромбоэмболию. Вакцинация предупреждает COVID-19. Мы предупреждая COVID-19, предупреждаем тромбоэмболии, связанные с COVID-19», – отмечает Федор Лапий.

Прививки при сахарном диабете

Больным сахарным диабетом необходимо обязательно прививаться против COVID-19, поскольку они рискуют заболеть тяжелой формой коронавируса.

«Коронавирусная инфекция поражает сосуды маленького калибра, то при сахарном диабете они также поражаются. То есть пациент с таким диагнозом, имея коронавируснуюболезнь, она у него будет протекать тяжелее», – отмечает семейный врач Анастасия Летошко.

По словам врача, в ее практике уже есть диабетики, которые привились против COVID-19.

Вакцинация онкобольных

Еще одна очень уязвимая к коронавирусу категория –онкопациенты. Такие больные имеют ослабленный иммунитет, поэтому любая инфекция для них опасна. Чтобы избежать осложнений, врачи советуют вакцинацию против COVID-19. Но чтобы она была эффективной, это следуетделать в благоприятный период.

Если онкобольные получают высокодозную иммуносупрессивную терапию, то следует подождать до окончания лечения.

«Пациентам с высоким уровнем иммуносупрессии вакцинация противопоказана, проводится только после окончания терапии. А с низким уровнем иммуносупрессии вакцинироваться нельзя», –отмечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Алла Волоха.

ВИЧ и прививки от COVID-19

Эксперты советуют ВИЧ-инфицированным обязательно прививаться против COVID-19. Врачи отмечают, что ВИЧ-пациенты не могут заболеть на коронавирус от вакцины, ведь и она не содержит живого вируса.

«По своему опыту могу утверждать, что информация о том, что вакцинация для ВИЧ-позитивных людей опасна – это миф. Сделанная прививка никоим образом не повлияла ни на мое самочувствие, ни на прием АРВ, ни на результаты анализов», – рассказывает Сергей Старостенко, исполнительный директор БО«Сеть 100 процентов жизни. Запорожье», который уже десять лет живет с ВИЧ и недавно вакцинировался против COVID-19.

Серьезные нарушения свертываемости крови (коагулопатии)

Нарушение свертываемости крови, по мнению врачей, также не является противопоказанием к вакцинации против COVID-19. По информации Минздрава, чтобы прививать людей с коагулопатиями, используют тонкую иглу. А после укола врач сильно нажимает на место введения вакцины не менее 2 минут.

Такие действия должны предотвратить нежелательные последствия для пациента. Впрочем, предварительно медики обязательно предупреждают о риске развития гематомы от инъекции.

По словам экспертов, сегодня врачи не делают прививки людям, которые имеют температуру тела выше 38°C, а также симптомы респираторных болезней. Также противопоказанием является аллергическая реакция на вакцину. Во всех остальных случаях болезни не являются препятствием для прививки против COVID-19. А даже наоборот, это – рекомендуемый врачами шаг.