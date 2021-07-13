Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма

13.07.2021 15:00

Масштабная вакцинация от коронавируса наконец снова открывает двери для активных путешествий. С паспортом вакцинации люди могут без проблем ехать на отдых или по делам. В Украине также есть документы, подтверждающие прививки от COVID-19. Это – международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат. Их можно получить после двух доз вакцинации. В чем разница между ними? И куда можно поехать с этими документами? Ответы на эти вопросы собрал Центр общественного мониторинга и контроля.

Международное свидетельство о вакцинации

По информации Центра общественного здоровья Минздрава, международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 можно получить после введения второй дозы. Документ выдается в бумажной форме в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения. Чтобы его получить, нужно обратиться к своему семейному врачу.

Свидетельство заполняется на основе данных о прививках, которые были внесены в электронную систему здравоохранения (eHealth). Язык документа – английский или французский. Также дополнительно свидетельство переводят на украинский язык.

В документе обязательно указываются фамилия и имя пациента латиницей, а также название препарата и дата вакцинации. Пациент подтверждает информацию своей подписью, а врач – подписью и официальным штампом медицинского учреждения.

В ЦОЗ уточняют, что «при необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его (свидетельство, - ред.) согласно международным требованиям». Срок действия международного свидетельства о вакцинации – один год с возможным продлением.

В то же время граждане, которым противопоказаны прививки против COVID-19, вместо свидетельства могут получить письменное объяснение об отсутствии прививки. Этот документ также будет англоязычным.

COVID-сертификат

Эксперты призывают не путать международное свидетельство с ковидным сертификатом. Хотя оба документа будут содержать похожую информацию, но это разные понятия. COVID-сертификат будет выдаваться сроком на полгода (180 дней) и будет доступен в электронном формате. Над техническим внедрением COVID-сертификатов работают команды Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, Министерства иностранных дел и пограничной службы.

Минцифры уже начало бета-тестирования ковидных сертификатов. Приобщиться к проекту могут все, кто полностью вакцинировался. Для участия в бета-тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте team.diia.gov.ua.

«Что такое ковидный сертификат? Это документ в «Дии», подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Будет работать, как и любой другой документ в «Дии», его действительность можно будет проверить через QR-код», – написал на своей странице в Facebook вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сертификат появится в «Дии» рядом с другими цифровыми документами пользователя. Разработчики заявляют, что при необходимости его можно будет распечатать. При этом планируется внутренний и международный сертификаты.

С каким документом выезжать за границу?

Каждая страна имеет собственные правила въезда и транзита, связанные с пандемией COVID-19. О них можно узнать на специальном сайте МИД tripadvisor.mfa.gov.ua. Сейчас существуют варианты въезда с паспортом вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом (срок действия – 72 часа с момента взятия образца) или же без ограничений. Впрочем, часть стран до сих пор закрыта для туристов. Но, как отмечают эксперты, скорее всего откроет границы только для вакцинированных путешественников.

Сегодня МИД Украины вместе с Минздравом и Минцифры ведут переговоры с различными странами мира о взаимном признании международных документов о вакцинации. Собственно, в ЕС украинцы уже смогут путешествовать с международным ковидным сертификатом.

«С июля украинцы смогут начать получать ковидный сертификат, который значительно упростит выезд в страны Европейского Союза. Этот документ уже внесен в международный репозитарий ЕС, и одновременно Министерство иностранных дел ведет переговоры с другими государствами о признании этого сертификата», – рассказал глава Центра общественного здоровья Роман Родина.

Вместе с тем наличие ковидного сертификата не означает, что его владельцы могут пренебрегать карантинными правилами. И в Украине, и за рубежом до сих пор существуют противоэпидемические ограничения: масочный режим, социальная дистанция, обязательное использование антисептиков и др. Соблюдение этих норм остается важным фактором в борьбе с пандемией COVID-19.

В Минздраве отмечают, что все вакцины, которые использует Украина, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. Среди них, утвержденные в ЕС, –Pfizer и AstraZeneca (Vaxzevria). А китайская Вакцина CoronaVac находится на рассмотрении Евросоюза.

Привиться против коронавируса в Украине можно в центрах массовой вакцинации, записавшись через «Дию» или контакт-центр МЗ: 0800 60 20 19. Приоритетные группы населения и люди в возрасте 60+ могут записаться на вакцинацию у семейного врача или в ближайшем пункте прививок.