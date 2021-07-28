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Закон о коренных народах. Зачем он Украине?
В пятницу, 23 июля, вступил в силу важный для деоккупации Крыму документ – закон о коренных народах Украины. Он определяет, кто является коренными народами нашего государства и какие права они имеют. Этот документ радушно встретили в Украине и ожидаемо агрессивно в России. Что в законе и почему он возмутил россиян, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Шаг к решению крымского вопроса
Статья 1 закона утверждает, что коренной народ Украины – это «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».
Соответственно, документ называет коренными народами нашего государства крымских татар, караимов и крымчаков. Упоминаний о русских, белорусах, поляках, венграх, молдаванах или иных этнических группах в документе нет. Ведь эти народы имеют собственные государства.
«Закон четко определяет, что коренными народами в Украине признаются народы, не имеющие государственных образований за ее пределами. Признак отсутствия собственного государства за пределами Украины отличает их от национальных меньшинств. А значит, коренными народами в Украине являются крымские татары, караимы и крымчаки», – отметила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Новый закон гарантирует крымским татарам, караимам и крымчанам культурные, образовательные, языковые и информационные права. Они могут создавать свои учебные заведения и средства массовой информации, развивать религиозные и культурные институты и тому подобное.
Более того, документ предусматривает создание представительных органов коренных народов и их финансирование из госбюджета Украины. Также закон гарантирует правовую защиту от любых действий, «направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них».
Авторы закона считают, что он обеспечивает полноту прав и свобод, которые гарантирует Конституция Украины и международные нормы. По мнению экспертов, этот документ является основой для международного обсуждения о возвращении Крыма Украине.
Ответ на упреки Кремля
Принятие закона о коренных народах Украины предсказуемо вызвало бурную реакцию в России. Президент РФ Владимир Путин сравнил его с оружием массового поражения, мол из-за того, что россияне не называются коренным народом. Впрочем, как видно из содержания закона выше, никакого отношения к этому понятию россияне иметь не могут.
«Закон о коренных народах Украины направлен на защиту прав тех сообществ, которые в этом нуждаются. Это не закон, направленный на ограничение чьих-то прав», – ответил на упреки Кремля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В то же время историк и политолог Александр Палий в комментарии «Слово и дело» отметил, что россияне никогда не были коренным народом Украины. Они поселились на нынешних украинских землях сравнительно недавно, а во времена Богдана Хмельницкого московитов на территории Украины было не более тысячи человек.
Фактор объединения крымских народов
По словам заместителя председателя Меджлиса АхтемаЧийгоза, принятие закона о коренных народах станет фактором объединения крымских народов.
«Мы продемонстрировали, кто является врагом Украины и является сегодня государством массового уничтожения – это Россия. Принятый нами сегодня закон о коренных народах будет очень способствовать надежде, вере во временно оккупированном Крыму. И не только крымских татар, а всех украинцев. Это будет фактором объединения там, так же как и Крым является фактором объединения по всей Украине», – отметил он.
Закон о коренных народах имеет большое значение не только для деоккупации Крыма, но и для Украины в целом. По мнению члена Меджлиса Эскендера Бариева, его принятие улучшает имидж Украины на международной арене, подрывает идеологию «русского мира» в Украине и приближает наше государство к членству в НАТО.
Теги: закон, Крым, деоккупация
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