Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19

03.08.2021 18:00

Сколько раз вы слышали, что вакцины против COVID-19 меняют вашу ДНК? Вызывают тромбоз? Что от вакцины можно заболеть? Эти и еще миллион невероятных, смешных, а иногда страшных мифов о вакцинации сыплются отовсюду. В потоке разнообразной информации очень легко потеряться. Чтобы этого не произошло, Центр общественного мониторинга и контроля попросил развенчать самые популярные мифы о вакцинации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

мРНК-вакцины могут изменить ДНК человека?

Это один из первых мифов, который возник вокруг вакцинации. Правда заключается в том, что ни одна вакцина не может изменить геном человека. Очевидный ответ: потому что мРНК-вакцины не имеют доступа к ядру клетки, где хранится ДНК.

«Во время прививки в организм человека вводится не вирус, а часть его матричной РНК. Она синтезирует чужеродный белок, против которого организм начинает активно защищаться, образуя антитела. Никакого взаимодействия с ядром клетки или человеческими генами не происходит», – объясняет Игорь Кузин.

Вакцины могут заразить коронавирусом?

Не могут. Врачи однозначно утверждают, что ни одна из имеющихся сегодня вакцин против COVID-19 не содержит живого вируса, который может вызвать болезнь. Поэтому заражение ковидом через вакцину – также миф.

«Вакцина CoronaVac содержит неактивный коронавирус, AstraZeneca – вектор модифицированный аденовирус шимпанзе. Простыми словами: в обеих этих вакцинах содержится уже «убитый» вирус. Он учит организм человека бороться с коронавирусом, но не имеет силы, чтобы вызвать саму болезнь, – отмечает Кузин. – Лихорадка, повышенная температура, головная и мышечная боль являются нормальными реакциями, которые свидетельствуют об активной работе иммунной системы вакцинированного человека».

Эксперт добавляет, что положительный тест на COVID-19 сразу после прививки может быть, но в таком случае инфицирование произошло до вакцинации.

Нельзя пить алкоголь до и после вакцинации?

Это правда, но отчасти. Врачи не рекомендуют употреблять алкоголь до или после вакцинации против COVID-19, однако глубинных исследований на эту тему пока нет.

«Умеренные дозы алкоголя в общем не повлияют на эффективность прививки. Однако в паре с побочными реакциями могут дать неприятный эффект. Если же говорить о больших дозах, то они однозначно ослабят иммунный ответ на вакцину. Ведь алкоголь подавляет работу иммунной системы», – отмечает Игорь Кузин.

По его словам, не существует безопасной дозы потребления спиртного. Алкоголь вредит здоровью человека независимо от того, получил человек прививку или нет.

Мочить место укола нельзя?

Можно. Врачи не запрещают принимать душ или ванну после прививки. Это никак не повлияет на выработку иммунитета.

«Не мочить место прививки – это правило, которое мы помним со школы. Но сегодня медики не имеют таких предостережений. Купайтесь на здоровье. Однако, во время купания не рекомендуется тереть место укола», – успокаивает Игорь Кузин.

Впрочем, от купания в реках или озерах лучше отказаться. Также не следует тереть место укола, чтобы не вызвать лишнего раздражения.

После вакцинации нельзя путешествовать самолетом?

Можно. По мнению международных медицинских экспертов, прививка против COVID-19 не влияет на риск образования тромбов во время авиаперелетов. Собственно, Международная ассоциация воздушного транспорта не имеет никаких ограничений по полетам для вакцинированных пассажиров.

«Во время долгих перелетов, действительно, существует риск тромбозов на ногах. Это происходит из-за длительного сидения и давление воздуха. Однако это никак не связано с вакцинацией», – отмечает главный санитарный врач Игорь Кузин и добавляет: «Очень важно проверять информацию, которую вы прочитали в интернете или услышали от родственников, друзей и т.п. Наиболее полную информацию о прививках имеют медики, а не условная тетя Галя. Со всеми вопросами или сомнениями относительно вакцинации нужно обращаться к своему семейному врачу или на горячую линию Минздрава».

Все вакцины работают одинаково?

Все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения и эффективны против коронавируса. Единственное отличие в том, что разные типы вакцин были созданы по различным технологиям и работают соответственно.

Так, мРНК-вакцины, к которым относятся препараты Pfizer и Moderna, содержат молекулу мРНК, которая кодирует шиповидный белок коронавируса. Эта мРНК попадает в клетки организма человека и дает им своеобразную «инструкцию», как создать такой белок. Иммунная система распознает его и вырабатывает антитела.

Векторные вакцины используют безопасный вирус простуды, чтобы доставить специфические белки коронавируса в клетки организма человека. Этот белок активирует иммунную реакцию, не вызывая болезни. По такому принципу работают AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Janssen (Johnson & Johnson).

Вакцина CoronaVac действует на основе метода инактивации. Она содержит в своем составе частицы «убитого» вируса, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

«Главный принцип вакцинации – научить организм противостоять вирусу. Способ как это сделать может отличаться. Все доступные в Украине вакцины снижают риск тяжелого течения болезни и госпитализации. Поэтому лучшая вакцина та, которая может защитить вас прямо сейчас», – отмечает Кузин.

Напомним, что вся информация о вакцинации в Украине находится на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Телефон контакт-центра МЗ по вопросам COVID-19: 0800 60 20 19.