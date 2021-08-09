Сила укола: как вакцины спасли человечество

09.08.2021 15:00

Еще две сотни лет назад люди редко доживали до глубокой старости. Многие погибали молодыми от различных инфекций. Эпидемии чумы, холеры, оспы и кори забирали жизни миллионов. Но благодаря вакцинации большинство из смертоносных инфекций прошлого удалось преодолеть. Ежегодно иммунизация позволяет предотвратить от 2 до 3 млн смертей. Об истории появления вакцин рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Оспа

Первую в мире вакцину создал британский врач Эдвард Дженнер в XVIII веке. Она предупреждала развитие натуральной оспы. В то время это была распространенная болезнь, от которой умирали от 40 до 90% зараженных, а другие – получали глубокие шрамы или даже слепли.

Попытки прививок от оспы были и до Дженнера, но именно он изобрел безопасный способ. Врач заметил, что люди, которые болели похожим вирусом (коровьей оспой), переносили его легко и в дальнейшем имели защиту от оспы натуральной. Поэтому 14 мая 1796 года Дженнер сделал первую прививку, содержащую вирус коровьей оспы. Благодаря этому уколу оспы сегодня не существует.

Препарат оспы дал название всем последующим лекарствам, основанным на принципе создания искусственного иммунитета. «Вакцина» в переводе с латинского означает «коровья оспа». Этот термин предложил почти через сто лет Луи Пастер в честь открытия Дженнера.

Холера

В 1892 году украинский ученый Владимир Хавкин изобрел вакцину против еще одного убийцы – холеры. Открытию предшествовали годы экспериментов на морских свинках, а первым человеком, который получил прививку, был сам Хавкин.

Сначала научное сообщество встретило вакцину Хавкина скептически. Ученые не поверили, что подкожная прививка может предотвратить болезнь, которая развивается в кишечнике. А вот британское правительство решило дать ученому шанс и послало его в Индию.

Владимир Хавкин успешно привил тысячи жителей Индии. Ученый готовил живую вакцину сразу на месте прививки и сам делал укол.

К сожалению, даже сегодня холера не исчезла полностью. По данным ВОЗ, ежегодно от нее погибает до 143 тысяч человек в Африке и Азии.

Чума

Первую вакцину от чумы изобрел также Владимир Хавкин. Работая в Индии, он столкнулся с эпидемией бубонной чумы и по просьбе британского правительства разработал прививку против этой болезни. Препарат снова испытал на себе. Это произошло 10 января 1897 года.

Лаборатория Хавкина в Мумбае превратилась в крупный научно-исследовательский центр. Вакцина против чумы использовалась не только в Индии, но и поставлялась в Европу.

Сегодня чума среди людей встречаются довольно редко. По информации ВОЗ, последнее возгорание произошло в 2017 году на Мадагаскаре. Тогда умерло более 200 человек. В Украине подхватить чуму невозможно, поскольку здесь нет природных источников инфицирования.

Корь

До 60-х годов ХХ века в мире ежегодно погибало около 8 млн человек от кори. Эпидемии были чрезвычайно массовыми, ведь вирус имеет почти 100% передачу. В 1954 году американские врачи Джон Эндерс и Томас Пиблз выделили возбудителя кори, что позволило разработать вакцину против этой болезни. Потребовалось еще 9 лет, чтобы начать массовую вакцинацию.

В течение 1965-1967 гг. Распространения кори удалось значительно ограничить. Однако полностью преодолеть не получилось. В последние годы и в США, и в Европе происходят эпидемии через массовый отказ от обязательных прививок. В 2018 году в Украине было наибольшее количество больных корью в Европе – более 53 тысяч. Чтобы искоренить болезнь, необходимо привить 95% людей.

Коклюш

Появлению вакцины от коклюша мир обязан ЛейлеДенмарк. Эта легендарная врач посвятила свою жизнь спасению детей. Коклюш – очень опасная болезнь для младенцев. Инфекция дыхательных путей легко распространяется воздушно-капельным путем и сопровождается удушающим кашлем.

Когда в 1932 году в США вспыхнула эпидемия, коклюшем заразились тысячи детей. Лейла Денмарк вместе с коллегами в рекордные сроки изобрела эффективную вакцину от коклюша. Одним из первых пациентов, излечившихся от опасной болезни, стала дочь изобретательницы. За два года вакцину уже использовали во всем мире.

Вакцинация от коклюша до сих пор спасает детские жизни в разных странах. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Коронавирус

Вакцина от коронавируса появилась быстрее всех известных сегодня. Новейшие технологии лабораторных исследований и обмен информацией между учеными позволили изучить вирус очень быстро. Около двух сотен различных лабораторных центров по всему миру работали параллельно. Работе ученых способствовали также чиновники. Бюрократические процедуры были сведены к минимуму.

В отличие от прошлых веков, современные вакцины имеют различные активные вещества. Есть препараты с «убитым» вирусом (инактивированные вакцины), с вирусным геном (векторные), с частицей вируса (субъединичные) или вообще без вируса (мРНК-вакцины).

Сегодня для вакцинации против COVID-19 в мире используется 33 вакцины. Все они прошли 3 фазы клинических испытаний: в лабораторных условиях, на животных и на людях. Безопасность вакцин подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

Из-за мутации вируса вакцинация приобретает особое значение. В частности, из-за распространения более агрессивного и заразного штамма «Дельта», который грозит всем невакцинированным людям. Как и раньше, в группе риска находятся люди пожилого возраста. Поэтому они имеют приоритет на получение вакцины.

Для прививок в Украине доступны четыре вакцины: CoronaVac, Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19.



