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2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме
Стабильный доступ к интернету – залог отличного настроения и продуктивных посиделок у экрана, а вот разрывы соединения и резкие скачки скорости передачи данных часто повышают уровень стресса.
Консультанты интернет-магазина техники Eldorado поделились с нами информацией о правильной настройке роутера, которая поможет использовать аксессуар с удовольствием.
Поддержка 5 ГГц имеет значение
Современный маршрутизатор TP Link среднего и верхнего ценового диапазона в большинстве своем наряду с традиционным 2.4 ГГц-соединением предлагает подключение на частоте 5 ГГц, которая испытывает на себе минимум влияния от других электроприборов, поэтому менее загружена и открыта для передачи пакетов данных.
Такие решения актуальны и для тех, кто подключает множество устройств к одной сети.
Для пользователя 5 ГГц оборачиваются такими плюшками:
- более высокой скоростью передачи данных;
- стабильностью соединения и отсутствием разрывов;
- оптимальной пропускной способностью за счет большего количества каналов;
- минимальным количеством помех.
Для тех, кто работает дома, играет в браузерные игры, смотрит онлайн-трансляции или просто любит современные технологии, роутер с поддержкой 5ГГц станет идеальной заменой морально устаревшим моделям.
Грамотная защита соединения
Сложный и уникальный пароль для подключения поможет избежать авторизации непрошенных пользователей – предприимчивым соседям придется самостоятельно обеспечивать себе доступ в Сеть.
В меню настройки роутера вы найдете все необходимое для безопасного использования вашей сети. Здесь же можно создать белый список MAC-адресов, которые смогут успешно авторизоваться.
Обязательно скройте от посторонних ваше подключение и раз в 1-2 месяца меняйте пароль. Кроме этого, современные стандарты шифрования данных и актуальные системы безопасности защитят ваше соединение от взломов и хакерских атак.
По возможности устанавливайте актуальную прошивку своего роутера, ведь с обновлением он получит новые инструменты для защиты интернет-соединения.
Теги: Интернет, WiFi, роутер, TP-Link
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