Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК

19.08.2021 09:00

Мониторы персональных компьютеров перешли в разряд оборудования, которое пользователи выбирают с таким же внимание и тщательностью, как и «начинку» системных блоков. При этом несмотря на наличие малоизвестных производителей, большинство покупателей предпочитают известные бренды - мониторы HP, Samsung, LG.

Но более внимательный выбор бренда – это только вершина айсберга. Учитывая рост технической грамотности и наличие ресурсов для сравнения компьютерной техники «не специалистами», все больше покупателей мониторов делают свой выбор, основываясь на объективных эксплуатационных параметрах.

И если раньше подавляющее большинство пользователей ставили в приоритет исключительно размер оборудования, а именно – диагональ экрана, то теперь список тех параметров, на которые смотрят покупатели, расширился. Сегодня даже далекий от компьютерной специфики человек дополнительно смотрит на:

• Время отклика монитора

• Частота

• Тип матрицы

• Угол обзора

• Соотношение сторон

При этом итоговый выбор бренда и модели монитора основывается не только на имеющемся бюджете, но и целях покупателя.

Например, выбирая игровой монитор, предпочтение отдается оборудованию с минимальным временем отклика и частотой выше 60 Гц. Многие геймеры дополнительно оценивают внешний вид и дополнительные «фишки» монитора вроде подсветки.

А вот любители фильмов и сериалов выбирают устройства с хорошими углами обзора, контрастностью, оптимальным соотношением сторон и цветопередачей.