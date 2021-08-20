Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам

20.08.2021 18:00

В интернет-сети работает огромное количество игровых заведений, поэтому к выбору онлайн-казино следует подойти ответственно. В первую очередь обратите внимание на наличие лицензии. Лучше всего, если она будет выдана Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Также рекомендуется изучить отзывы реальных игроков про виртуальное заведение, проверить, защищен ли сайт SSL-шифрованием и предлагает ли своим клиентам лицензированные игры.

Критерии выбора онлайн казино

Для выбора лучшего онлайн казино в Украине мы использовали обзоры ТОПовых казино из сайта https://casino-onlain.com.ua/. Здесь можно найти все бренды лучших казино на украинском рынке. Важно проанализировать объективные рейтинги, которые составляются специалистами в сфере онлайн-гэмблинга после изучения многих критериев. К самым важным из них относятся:

Наличие лицензии. Она выступает гарантом того, что онлайн-казино исправно выполняет взятые на себя обязательства перед своими клиентами.

Поддержка популярных платежных систем. Это должны быть не только банковские карты типа Visa/MasterCard, но и виртуальные кошельки (Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги), интернет-сервисы (Skrill, Neteller, EcoPayz, Perfect Money).

Качественная работа техподдержки. Операторы саппорта оперативно реагируют на запросы геймеров и помогают в решении возникших вопросов.

Ассортимент игр от лицензионных провайдеров. В игровом зале представлены не только барабанные слоты, но и настольные развлечения – покер, рулетка, баккара, блэкджек.

Наличие демо-версий для игровых автоматов. Бесплатный режим поможет новичкам понять, подходит ли выбранный видеослот для дальнейшей игры с денежными ставками.

Один из важных показателей, влияющий на выбор надежного казино – это отзывы реальных игроков. Часто в них содержится полезная информация о количестве игр на сайте, сроках вывода выигрышей, особенностях прохождения регистрации. Все это поможет игроку определиться с лучшим игровым заведением.

Преимущества онлайн казино

В отличие от наземных игровых клубов, виртуальные казино отличаются рядом преимуществ, а именно:

Отсутствие человеческого фактора. Геймер может полностью сконцентрироваться на игровом процессе, не отвлекаясь на внешние факторы.

Возможность играть круглосуточно. Все онлайн-аппараты доступны для запуска в режиме 24/7 без праздников, выходных и обеденных перерывов.

Соблюдение конфиденциальности. Каждый клиент может быть уверен в анонимности своих личных и контактных данных.

Доступ ко всем играм. В онлайн-казино нет очередей к азартным развлечениям, поэтому геймер может включить любой понравившийся видеослот.

Регулярная выдача бонусов. Поощрения можно получать ежедневно и еженедельно за выполнение любых действий – за регистрацию, активность на сайте, внесение депозита, на День рождения.

В виртуальном казино можно играть бесплатно с помощью условных кредитов, не рискуя денежными средствами. В наземных клубах такая возможность отсутствует.

Какие ТОПвые казино в Украине с бонусом

В ТОП лучших казино Украины с бонусом попали:

Космолот (предлагает приветственный пакет поощрений, бонус за регистрацию, кэшбэк до 10%, депозитные подарки за первых три пополнения);

Монослот (депозитные бонусы 15% и 10% без вейджера, бездеп для подписчиков Telegram-канала, подарок на День рождения);

Джет казино (бонус за регистрацию, поощрения за депозит, бесплатные вращения);

Джокер (за создание профиля по номеру телефона, фриспины, кэшбэк до 20%);

Поинт Лото (10% бонус за любой депозит, бездепозитные поощрения, фриспины).

Перед активацией бонусного поощрения нужно изучить условия его получения, узнать о размере вейджера.

С чем сталкиваются игроки при выборе казино?

При выборе игрового заведения новые пользователи часто сталкиваются со многими проблемами. Это могут быть накрученные отзывы для быстрого поднятия игрового клуба в рейтинге, трудности во время создания профиля и прохождения верификации, проблемы с выводом выигрышей. Чтобы избежать этого, нужно изучать обзоры онлайн-казино и анализировать полученную информацию, которая поможет в выборе лучшего игрового портала.

Нечестные и накрученные отзывы

Чаще всего оставляются сайтами-конкурентами для того, чтобы подпортить репутацию надежного онлайн-казино и выгодно выглядеть в его свете. Нечестные отклики могут оставляться новичками на эмоциях, которые не до конца разобрались с правилами виртуального клуба и принципом его работы.

Сложная регистрация

Сложная регистрация – это одна из причин, по которой геймеры не желают становиться клиентом казино. Процедура создания учетной записи должна быть максимально понятной и быстрой, с указанием только самой важной информации для дальнейшего входа в личный кабинет.

Проблемы с выводом денег

Задержки в выплате выигрышей могут быть связаны со многими не зависящими от казино причинами. Это не отыгранные игроком бонусы, не пройденная верификация, нарушение внутренних правил интернет-казино, получение выигрышей незаконным путем. Геймеру нужно ответственно подойти к вопросу снятия средств и тогда деньги поступят на счет в строго оговоренные сроки.