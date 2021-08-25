COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»

25.08.2021 13:00

Летом количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, перевалило за 200 миллионов. Больше всего больных в США, Индии, Бразилии, России, Франции и Великобритании. Несмотря на усилия медиков, штамм «Дельта» распространяется быстрее, чем охват вакцинацией. Поэтому нынешнюю волну COVID-19 уже назвали «пандемией невакцинированных». Подробнее о ситуации в Украине и мире узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

«Дельта» наступает

По данным ВОЗ, дельта-мутация коронавириса проникла в каждую европейскую страну и, по словам ученых, стремительно вытесняет другие штаммы. Сейчас она преобладает в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Франции и других европейских странах. В Украине на 12 августа зафиксировали 300 случаев «Дельты».

В США дельта-мутация также доминирует. Из-за ее быстрого распространения снова фиксируют более чем по 100 000 новых больных в день. По словам директора Центров контроля и профилактики заболеваний США РошельВаленски, без вакцинации количество новых случаев заражения COVID-19 может вырасти до нескольких сотен тысяч в день.

Ученые прогнозируют, что количество больных коронавирусом начнет стремительно расти в мире осенью. В то же время с сентября начнет увеличиваться смертность от COVID-19. По расчетам Института показателей и оценки здоровья, в декабре 2021 года количество смертей от коронавируса может достичь 5,3 млн.

Медики отмечают, что люди с «Дельтой» гораздо заразнее, чем больные другими мутациями коронавируса. Кроме того, дельта-вариант чаще приводит к тяжелому течению болезни и госпитализации.

Болеют непривитые

Данные европейских и американских медиков показывают, что новые вспышки коронавируса возникают преимущественно среди невакцинированного населения. Сейчас в мире полностью привились против COVID-19 30% людей. Так, в США двумя дозами провакцинировано 51% населения, в Испании – 64%, в Италии – 58%, во Франции – 54%, в Германии – 58%, в Украине – 6,6%. И этого недостаточно, чтобы полностью остановить вирус.

Статистика заболеваний США показывает, что наибольшее количество больных в штатах, где меньше людей получило прививку. Европейские исследования также подтверждают, что нынешняя ситуация является «пандемией невакцинированных». По информации Главного директората по вопросам здоровья Португалии, 98% пациентов с коронавирусом в больницах страны не были привиты или получили только одну дозу вакцины. В то же время данные Национального института здравоохранения Италии свидетельствуют, что 99% умерших от COVID-19 за последние полгода не были полностью вакцинированы.

«Хочу подчеркнуть, что пандемия, вызванная штаммом«Дельта»– это пандемия невакцинированных, – отметил в эфире Украинского радио министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. –Когда говорят, что штамм «Дельта» поражает больше молодое население, то мы должны говорить о том, что оно меньше болело и не является вакцинированным на данный период, так и штамм может циркулировать в этой популяции, потому что она для него более благоприятная».

Вакцины защищают

Текущие вакцины против COVID-19 были разработаны для ранних вариантов коронавируса, но они работают и против новых мутаций. По информации Министерства здравоохранения Украины, вакцины снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

«По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы», – отметили в Минздраве.

Служба общественного здравоохранения Англии исследовала, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca более чем на 90% эффективны в случае госпитализации инфицированных штаммом «Дельта». По расчетам немецкого Института имени Роберта Коха, вакцинация уже предотвратила 38 тысяч смертей от коронавируса в Германии в этом году.

«Штамм«Дельта»не отличается от других штаммов. То есть на него действуют те же профилактические или противоэпидемические мероприятия. Это – ношение масок, это – физическое дистанцирование, это – обработка рук антисептиком. И к тому же вакцинация так же действует на штамм «Дельта», – отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Для защиты от коронавируса и его осложнений необходимо привиться двумя дозами протиковидной вакцины. Сейчас в Украине проводят прививку четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от SinovacBiotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Получить прививку можно в центрах массовой вакцинации или в кабинетах прививок.