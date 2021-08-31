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Как живется людям с инвалидностью в Украине?
В августе вступили в силу изменения о порядке обеспечения украинцев с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям. Люди с инвалидностью могут поменять свое жилье на новое. Это лишь один из вызовов, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в Украине. Как государство заботится о людях с инвалидностью и какие проблемы существуют сегодня, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Борьба за статус
По данным Госстата, на 1 января в Украине проживает 2 миллиона 703 тысячи людей с инвалидностью. Среди них 163,9 тысяч детей.
В зависимости от состояния здоровья человека, инвалидность разделяется на три группы – I, II и III. К первой относятся лица с худшими потерями здоровья. Они не способны обслуживать себя в быту, нуждаются в постоянной помощи или надзоре. Люди с инвалидностью второй группы имеют тяжелые заболевания, травмы или врожденные пороки, но они не нуждаются в постоянном уходе или помощи в быту. Третью группу составляют лица, которые имеют умеренные функциональные нарушения в организме, однако все равно нуждаются в социальной поддержке и защите. Согласно информации Госстата, в Украине насчитывается 222,3 тысячи людей с инвалидностью первой группы, 900,8 тысяч– второй группы и 1 миллион 416 тысяч – третьей группы.
Определяет группу инвалидности Медико-социальная экспертная комиссия по месту жительства или лечения. Процедура достаточно долгая и забюрократизированная, но часто еще и коррупционная. Ведь от того, какую группу инвалидности назначит комиссия, зависят количество льгот и размер социальных выплат.
«В самой системе того, кому дают инвалидность, а кому нет, заложена большая коррупционная составляющая», – считает руководитель ОО «Афина. Женщины против рака»Нина Резниченко.
В украинских медиа достаточно историй, когда комиссии требовали взятки за назначение инвалидности. Например, в Кременчуге в 2016 году полиция задержала врача-невролога Руслана Серажима за вымогательство 15 000 грн при оформлении инвалидности.
Зависимость от государства
Согласно законодательству, государство обеспечивает социальную защиту людей с инвалидностью. Прежде всего – это пенсия или социальная помощь, которые назначаются в зависимости от группы инвалидности и страхового стажачеловека. Люди с инвалидностью имеют право на бесплатное получение лекарств и санаторное лечение, бесплатный проезд, бесплатные средства реабилитации (костыли, коляски, протезы) или даже авто. Они имеют льготы в обучении и трудоустройстве. Также 1 августа вступил в силу закон, который позволяет людям с инвалидностью обменять свое жилье на такое, которое приспособлено к их потребностям.
По данным правительства, в 2020 году фактически работало 410 426 людей с инвалидностью. В Министерстве социальной политики считают, что по крайней мере еще 1,5 миллиона человек с инвалидностью могли бы работать. Однако пока они или сталкиваются с дискриминацией, или просто не знают, как реализовать свои права. По украинскому законодательству, работодатели обязаны создавать рабочие места для людей с инвалидностью: одно место на предприятии со штатом 8-25 работников и 4% от штата – на больших предприятиях.
Впрочем, перечисленные выше социальные льготы для украинских инвалидов недостаточны, по мнению специалистов. Ведь они не направлены на интеграцию лиц с инвалидностью в общество. Едва ли не самая большая проблема сейчас – отсутствие безбарьерного пространства в украинских городах.
«Наша система социальной защиты пришла с советских времен и направлена на то, чтобы человек оставался пассивным. То есть льготы даются для того, чтобы человек зависел от государства.Таким образом мы не достигаем цели – человек не становится независимой», – считает Нина Попова, бывшийэксперт Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины.
На пути к инклюзивности
За последние годы в Украине стали больше обращать внимание на нужды людей с инвалидностью, отмечают эксперты. В частности, в 2019 году начали действовать инклюзивные строительные нормы. Они требуют оснащения публичного пространства пандусами, тактильным полом, дублирования информации и отметок шрифтом Брайля и тому подобное.
Также произошли положительные сдвиги в системе образования. Дети с инвалидностью сейчас учатся не в отдельных интернатах, а в общеобразовательных школах. В 2020/2021 учебном году в инклюзивных классах учились 25 078 учеников. По информации МОН, это почти в 10 раз больше, чем 5 лет назад.
Что касается трудоустройства, то в июне при поддержке Совета Европы Минсоцполитики совместно с общественной организацией «Общественное движение«Социальная единство»начал проект«Работай свободно». Он предусматривает развитие коммуникационной платформы vilno.org, где люди с инвалидностью смогут искать работу, а работодатели – проводить собеседования в режиме онлайн.
«Этот проект – об изменении стереотипов, о приближении услуг для людей с инвалидностью, об улучшении диалога между работодателями и лицами с инвалидностью», – отметила заместитель Председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко.
По словам экспертов, прогресс в инклюзии людей с инвалидностью есть, но впереди еще очень много работы. Мужчины и женщины с инвалидностью в Украине должны иметь такие же возможности, как и остальные граждане. Для этого они должны иметь свободный доступ к зданиям, транспорту и инфраструктуре, информации и связи, а также коммуникациям и услугам.
Теги: Украина, инфраструктура, инвалиды
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