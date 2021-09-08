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Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда
Мыши приносят немало неудобств не только жителям частного сектора, ведь в последнее время грызунов можно встретить и в многоэтажных домах. Животные не только грызут провода, портят мебель и оставляют по себе неприятный запах, но распространяют возбудителей заболеваний, многие из которых могут быть смертельно опасными для человека. Инфекция находится в экскрементах и переносится на лапках, поэтому борьба с мышами должна производиться сразу после выявления первых доказательств неприятного соседства.
Мыши в доме и причины избавиться от них
Причинами появления мелких грызунов могут быть не только поиск места для зимовки и выведения потомства, но и поиск источника пищи. Мыши могут появиться в квартире совершенно случайно, например, забежать из мусоропровода или «приехать» вместе с мебелью во время переезда. Мелкие вредители отличаются всеядностью и очень быстро размножаются. Если в квартиру попадет беременная самка, то борьба со зверьками осложнится.
Появление грызунов в доме всегда настораживает, ведь животные могут переносить тяжелые для человека и домашних питомцев заболевания, в числе которых:
- бешенство;
- лептоспироз;
- токсоплазмоз;
- эндемический сыпной тиф;
- везикулезный риккетсиоз.
О присутствии «незваных гостей» в доме свидетельствует появление неприятного запаха мочи, ночные шорохи и порча мебели. Все вышеперечисленные проблемы являются основными причинами, по которым уничтожением мышей нужно заниматься как можно быстрее.
Методы борьбы с грызунами
Самым популярным способом, позволяющий избавиться от мышей в доме, является вовсе не кот (который бывает пассивным в отношении больных грызунов), а обычная мышеловка. Для борьбы с большой популяцией используют токсические средства и приманки: после поедания отравленных зерен, животные погибают в течение нескольких часов. Также для истребления применяют липучки, попадая которые вредители погибают.
В число «гуманных» методов, помогающих избавиться от мышей, причисляют ультразвуковые отпугиватели и живоловки. Но такие варианты не приносят результата, и очень скоро зверьки возвращаются в места прежнего обитания. Несмотря на множество вариантов, при помощи которых можно извести мышей, наиболее действенным способом, гарантирующим уничтожение вредителей в доме, является профессиональная дератизация.
Дератизация и ее преимущества
Профессиональная обработка помещений, где поселились мыши и прочие грызуны, причиняющие вред человеку и его имуществу, является лучшим способом уничтожения вредителей. Подходящий метод, а также приманки и ядовитые средства будут выбираться исходя из:
- количества грызунов,
- сложности обработки,
- типа помещения
и прочих факторов (например, наличия пищевых продуктов в зоне обитания мышей, мебели,отделки).
Избавиться от мышей в доме навсегда помогут специалисты СПК «Ликвидатор». Предприятие является лидером на рынке услуг по дератизации, дезинфекции и дезинсекции, имеет множество отзывов от клиентов и государственных наград.
В ходе проведения работ специалисты компании не только уничтожают грызунов, но и проводят дополнительную дезинфекцию помещения, в котором могут оставаться вирусы и бактерии, переносимые мышами. В комплексе с процедурой истребления грызунов производится дезинсекция (ведь зверьки могут приносить на себе блох), а также обработка прилегающих территорий, что позволяет закрепить достигнутый результат.
С полным перечнем услуг, условиями сотрудничества и стоимостью работ можно ознакомиться на сайте. Здесь же есть телефоны, по которым можно заказать выезд специалистов СПК «Ликвидатор» на дом или в офис. Все заявки принимаются через главный офис. Операторы ждут звонки ежедневно с 8.00 до 22.00, а работы по уничтожению вредителей ведутся круглосуточно. Для удобства клиентов на сайте есть форма для быстрого ответа и опция обратного звонка.
Теги: дом, мышь, борьба, методика
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