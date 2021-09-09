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Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»
Американская мечта. «Великий Гэтсби»
Многие люди мечтают о красивой жизни. Но мало кто задумывается над обратной стороной медали. Не все понимают в наш век, что богатство не появляется из ниоткуда. Не только банковское дело приносит высокий доход, но и другие отрасли. Нужно успешно заниматься их развитием, чтобы иметь такие деньги, как у Гэтсби. О том, какие вечеринки проводил главный герой, можно узнать в книге «Великий Гэтсби».
Данное произведение поразит ваше воображение и не оставит равнодушным любителей чтения. Похожую литературу можно заказать в магазине в Киеве или на крупнейшей книжной платформе Украины Yakaboo.
Биография Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Американский писатель проживал в семье католиков в Сент-Поле. Ирландец по происхождению. В начале 20-го века, отправившись в путешествие, он знакомится с Э. Хэмингуэем, после чего дописывает известный роман.
Ему даже удалось получить работу сценариста в Голливуде (1937 г.) и в это же время найти свою любовь. С Шейлой Грэм автор истории о мечте пробыл до самой своей смерти.
Кто главные герои произведения
Действия происходят в начале 20-х годов. Основные события:
- Ник Каррауэй — член зажиточной семьи, родом из городка на Среднем Западе. В более фешенебельном Уэст-Эгге проживает его сестра Дэйзи Бьюкенен. Она замужем за Томом Бьюкененом и знает, что тот ей не верен;
- находясь в погоне за своей мечтой, Ник Каррауэй поселился в соседнем доме, рядом с загадочным, известным своими вечеринками Джеем Гетсби;
- по сюжету Нику становится известно, что он скрывает какую-то тайну;
- он узнает о прошлой жизни Джея Гетсби и о его стремлении на вершину;
- оказалось, что 5 лет назад, будучи не богатым американским офицером, он не решился остаться со своей любимой. Он боялся, что Дэйзи Бьюкенен откажет ему в ответных романтических чувствах. Ведь она — дочь богатых родителей, имеющих существенное влияние в обществе;
- он опасался, что не сможет содержать ее. И сейчас он решился уехать вместе с ней.
Сюжет книги раскрывает всю подноготную общества «Американской мечты», при этом, умело оставляя место надежде.
Какое оно — общество американской мечты
Людей всегда привлекало богатство, не зависимо от рода занятий. Будь то банковское дело или финансовое инвестирование, всегда нужно достигать своих целей. Общество пользовалось гостеприимством Гэтсби. Почти все обсуждали хозяина дома за его спиной. Несмотря на шумные вечеринки, его верных друзей можно сосчитать по пальцам.
Пожалуй, суть романа заключается в том, что не следует судить о людях преждевременно. Впрочем, каждый отыщет свою мораль этой книги в процессе ее чтения. Подобная литература заставляет задуматься о своей жизни. Чтение действительно побуждает к размышлениям.
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Теги: книга, американская мечта, Великий Гэтсби
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