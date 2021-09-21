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Как будут работать новые карантинные ограничения?
С началом осени количество новых случаев коронавируса начало ожидаемо расти. В большинстве областей показатель на сотню протестированных превысил 3%. Это означает, что в зависимости от объема заражений и заполненности больниц регионы будут переходить в желтую, оранжевую или красную эпидемическую зону. Но этой осенью карантинные правила будут действовать по-новому. Подробнее об изменениях рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
«Желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты
Новые карантинные нормы в основном касаются вакцинированных людей. Большинство ограничений будут облегчены или вообще не будут применяться для украинцев, которые получили прививки против COVID-19.
«Предложенные нами изменения – это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно», – прокомментировал нововведение министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Проверять вакцинацию будут с помощью электронного COVID-сертификата в «Дии». Согласно принятым изменениям, система будет генерировать «желтый» или «зеленый» сертификат в зависимости от количества полученных прививок. «Желтый» сертификат предполагает, что человек вакцинирован только одной дозой, а «зеленый»– полностью вакцинирован. Важно помнить, что сертификаты имеют цвет только в цифровом формате. Бумажные свидетельства, как и раньше, будут белыми.
Невакцинированные смогут получить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЛП-теста на коронавирус (действует 72 часа) или выздоровление от COVID-19 (действует полгода).
Школы работают, если учителя вакцинированы
Кабмин уточнил правила работы школ в различных эпидемических зонах. В регионах с желтым и оранжевым уровнями опасности образовательные учреждения будут работать без изменений при условии 80% персонала с «желтым» или «зеленым» COVID-сертификатом. В красной зоне школы не будут закрывать, если 100% работников имеют «зеленый» сертификат, то есть полностью вакцинированы.
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, учителя – это важнейшая группа риска. Ведь они постоянно контактируют с людьми и могут как заболеть сами, так и передать инфекцию другим.
«Вакцинация учителей является необходимым шагом, чтобы у нас была безопасная образовательная среда», – отметил Кузин, но предостерег от угроз, увольнений или принуждения педагогов к прививкам. По мнению главного санитарного врача, мотивировать учителей вакцинироваться могут родители.
Кинотеатры и рестораны решают сами
Согласно постановлению, заведения общественного питания, культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, спортзалы и бассейны могут работать дальше в желтой и оранжевой зонах при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и наличии «желтых» или «зеленых» COVID сертификатов в 80% персонала и посетителей.
В красной зоне все работники и посетители должны быть полностью привиты, если заведение не хочет закрываться.
При этом правительство позволяет владельцам самим решать, как они будут работать: по старым правилам (например, 50% заполненных мест в кинотеатрах в желтой зоне и полное закрытие в красной) или по новым – только для вакцинированных.
Минздрав планирует контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции в торговых центрах через специальные камеры.
Транспорт не будут останавливать
Вакцинация позволит не останавливать транспорт во время красного уровня эпидемической опасности. Требование обязательных прививок будет касаться водителей и кондукторов.
«Что касается транспорта, мы будем требовать вакцинации водителей и работников. Здесь подход будет для всех одинаковым – коллективы должны быть вакцинированы. В «желтой» зоне минимум одна доза в «красной» зоне – две дозы вакцины», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что COVID-сертификаты у пассажиров требовать не будут.
Украинцы, которые приехали из-за границы или из временно оккупированных территорий, смогут не идти на самоизоляцию, если имеют COVID-сертификаты. Однако в любой эпидзоне пассажиры общественного транспорта должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, даже если они вакцинированы.
В правительстве отмечают, что массовая вакцинация поможет избежать паралича экономики, как это было в начале пандемии. Все, кто не имеет противопоказаний, могут сделать это бесплатно в любом пункте прививок или центре массовой вакцинации.
Теги: правила, карантин, вакцинация, COVID-19
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