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Долги и обещания украинским военным
Уже восьмой год в Украине продолжается война. За это время в Вооруженных силах состоялось немало изменений: выросла численность, появилось современное вооружение и укрепилось доверие. Финансирование армии стало одним из главных приоритетов государственного бюджета. В 2014 году в целом на безопасность и оборону страны предполагалось чуть более 14 млрд гривен, в 2021 году расходы превысили 267 млрд грн. Несмотря на то что финансирование ежегодно растет, его все равно недостаточно. Накануне дня защитников и защитниц анализируем, с какими финансовыми проблемами сталкиваются военные сегодня.
Долги
На сегодняшний день в украинской армии есть две ключевые финансовые проблемы. Первая – это долги. По состоянию на начало октября, военным задолжали 1,5 млрд грн обязательных выплат. Летом были полностью остановлены выплаты на оздоровление, фиксировались задержки "боевых" выплат.
В Минобороны объясняют такую ситуацию плохо спланированным бюджетом на 2021 год. Документ не учел дополнительную потребность оборонного ведомства в 5,7 млрд гривен. Именно столько денег необходимо для закрытия обязательных одноразовых выплат в полном объеме и дополнительного вознаграждения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтверждает: "Приостановлены выплаты были в связи с тем, что выделили средств меньше. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете. Речь идет об одноразовых выплатах, действительно которые обязательны".
В Минобороны обещают, что все задолженности военным будут погашены в октябре, но для этого еще нужно внести изменения в госбюджет. Как утверждает заместитель министра обороны Анна Маляр, в Верховную Раду уже подали соответствующий проект закона. Как только депутаты поддержат изменения, ведомство сможет закрыть все долги перед защитниками.
Низкие зарплаты
Вторая проблема, которая волнует украинских военнослужащих сегодня,– это низкие зарплаты. Последний раз денежное обеспечение военных повышали два года назад. Сейчас средняя зарплата по Украине выросла до 14 300 грн, а солдатская так и осталась на уровне 10 500 гривен.
Конечно, на передовой заработки выше, и могут превышать 20-30 тысяч гривен. Солдат на первой линии в зоне операции Объединенных сил получает зарплату от 10 500 гривен, боевую надбавку 17 000 гривен и 5 000 за создание безопасных условий выполнения боевых задач. В зависимости от звания могут быть дополнительные доплаты.
Эксперты отмечают, что финансовые проблемы оказывают большое влияние на мотивацию украинских воинов. Долги и низкие зарплаты создают напряженность и часто приводят к тому, что ценные специалисты покидают ряды ВСУ. По данным Генерального штаба, около 65% военнослужащих служат лишь один контракт и увольняются. Не в последнюю очередь из-за денег.
Обещания
Во властных кабинетах о ситуации знают и из года в год обещают исправить. В следующем году планируют сразу учесть больше денег. В первой версии государственного бюджета на 2022 год, который утвердил Кабмин, на безопасность и оборону в целом предусмотрено 319,4 млрд грн или 5,95% ВВП страны. Минобороны получит 131 млрд грн, что на 13,4 млрд больше, чем в этом году. В абсолютных цифрах это будет самый большой бюджет военного ведомства за всю историю независимости.
Денежное обеспечение военнослужащих обещают увеличить на 7,7 млрд грн. В целом это должна быть самая большая статья расходов оборонного бюджета, а именно: 72 млрд грн. Кроме того, рекордные 33 млрд грн будут выделены на развитие вооружения и военной техники.
"Будет увеличено денежное обеспечение военных, которые служат в ВСУ, будет увеличено финансирование полиции, предусмотренные в бюджете средства на жилье для военных. Кроме того, все программы, которые до сих пор были проголосованы на СНБО по ракетным программам новейшему вооружению, по ВМС – все программы будут профинансированы на 100%", – уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов.
Какие цифры попадут в финальное голосования по бюджету, пока неизвестно. Но необходимость пересмотреть зарплату военных сомнений не вызывает. Те, кто защищает нашу независимость, заслуживают достойной поддержки со стороны государства.
Теги: долг, зарплата, бюджет, ВСУ
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