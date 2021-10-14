Опасность трансжиров в рационе украинцев

14.10.2021 17:00

В мире набирает обороты тенденция к здоровому питанию, в частности через отказ от потребления трансжиров. Люди все тщательнее изучают состав товаров, а страны ограничивают содержание вредных жиров в продуктах на законодательном уровне. В Украине тоже делают первые шаги в этом направлении. В сентябре депутаты приняли в первом чтении закон о запрете трансжиров в детском питании. Подробнее о проблеме рассказывают эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Что такое и чем опасны?

Трансжиры получают искусственным путем. Обычные жидкие масла подвергают химической обработке (гидрогенизации), они меняют структуру и превращаются в твердые растительные жиры. Это делают для сохранения масел от порчи и удешевления производства пищевых продуктов. Многие производители заменяют натуральный молочный жир трансжирами, в частности гидрогенизированным пальмовым маслом. При этом производители часто указывают недостоверную информацию, в каких пропорциях, а главное, какой именно жир использовано. Чаще всего фальсифицируют натуральное сливочное масло.

Так, с начала 2021 года Госпродпотребслужба проверила более 2,5 тысяч предприятий торговли, общественного питания и производств на предмет фальсификации молочных продуктов. Специалисты зафиксировали 159 нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного масла, прекратили оборот 568 кг продукта, изъяли из оборота 15,5 тонн продукта. По результатам лабораторных исследований, в 48 случаях в образцах молочной продукции выявлено жиры немолочного происхождения.

«Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата. Наша задача – чтобы украинские потребители получали качественную и безопасную продукцию», – отмечает Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Также трансжиры используют в производстве кондитерских, жареных изделий, готовых закусок. Из-за гидрогенизированного масла пищевые продукты имеют более длительный срок хранения и насыщенный вкус. В то же время научные исследования доказывают, что потребление трансжиров может вызвать у человека сердечные заболевания, ожирение, диабет, расстройство иммунной системы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно полмиллиона человек в мире умирают вследствие сердечно-сосудистых болезней, развившихся из-за чрезмерного потребления трансжиров.

Как в Европе и Украине?

Из-за опасности трансжиров для здоровья, все больше стран отказываются от их использования и вводят законодательные ограничения. Так, в странах Евросоюза предел трансжиров в пищевых продуктах составляет 2 грамма на 100 граммов всех жиров продукта. Часть стран идет по пути полного запрета использования вредных жиров: Дания, Швейцария, Австрия, Исландия, Норвегия, Венгрия, Швеция. Некоторые европейские страны внедряют стратегии уменьшения потребления трансжиров на добровольной основе. Например, правительства сотрудничают с пищевыми компаниями относительно исключения трансжиров из производства, исследуют возможные альтернативы трансжирным кислотам, требуют от производителей маркировать вредные продукты. Такой подход практикуют Бельгия, Чехия, Франция, Нидерланды, Польша, Германия, Великобритания.

В Украине содержание трансжиров в продуктах до сих пор не регулируется законодательно, но первые шаги уже сделаны. В конце сентября депутаты поддержали в первом чтении изменения в законы по повышению качества пищевых продуктов, потребляемых детьми. В частности, изменения вносятся в законы о молоке и молочных продуктах, о детском питании, о требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов, о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, об информации для потребителей о пищевых продуктах.

Закон о запрете трансжиров

Согласно проекту закона, запрещается использовать гидрогенизированные жиры наряду с другими жирами и белками немолочного происхождения в производстве молочных продуктов, детского питания, кондитерских изделий, в частности, какао, шоколада и продуктов с содержанием шоколада, мороженого. Устанавливается предельное содержание трансжирных кислот: 2 грамма на 100 граммов общего количества жира в пищевом продукте.

Документ обязывает производителей маркировать пищевые продукты, произведенные с использованием пальмового масла, предоставлять полную информацию о количестве трансжирных кислот, указывать их долю в готовом продукте. Например, если продукт произведен с использованием пальмового масла, рядом с названием продукта должно быть четко, крупным шрифтом написано «Содержит пальмовое масло». Если продукт произведен с добавлением гидрогенизированных растительных жиров, запрещается употреблять термины «Шоколад» и созвучные к нему слова на любом языке. Покупатель должен сразу иметь полную информацию о происхождении продукта. За нарушение закона предусмотрен штраф: для юридических лиц 240 тысяч гривен, для физических лиц-предпринимателей 150 тысяч гривен.

Принятие закона должно защитить украинцев от манипуляций производителей, сделать питание более здоровым, а также наконец гармонизировать украинское законодательство в сфере детского питания с требованиями законодательства государств-членов ЕС.

Законопроекту предстоит пройти еще второе чтение, но это уже большой шаг для сферы питания. В то же время эксперты призывают украинцев быть ответственными и самостоятельно контролировать свой рацион, смотреть состав товаров и отказываться от покупки продуктов с избыточным количеством жиров.