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Риски вакцинации против смерти от COVID-19
За время пандемии от осложнений коронавируса умерли уже 58 700 украинцев. Почти все они не были вакцинированы. Как и 98% тех, кто попал в больницы. Врачи настаивают, что только прививки против COVID-19 гарантируют защиту от госпитализации и смерти от коронавируса. Уже более 7,5 миллионов украинцев прививались против коронавируса. Впрочем, часть людей отказывается вакцинироваться из-за страха побочных реакций. Как работают вакцины, используемые в Украине, и какие могут быть реакции на них, напоминает Центр общественного мониторинга и контроля.
Прививаться сегодня можно тремя вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac и Comirnaty.
AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShieldиSKBio)
Препарат AstraZeneca, который в зависимости от места производства называется Vaxzevria (ЕС), CoviShield (Индия) и SKBio (Южная Корея), является векторной вакциной. Ее разработала шведско-британская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения, ЕС, Канадой, Индией и другими странами.
Действующее вещество вакцины – модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса. То есть коронавируса в вакцине нет. Вектор только переносит специальную «инструкцию» для создания белков коронавируса в клетках. Когда вакцина попадает в организм человека, то клетки начинают производить шип-белок коронавируса. Иммунная система распознает чужеродный белок и вырабатывает антитела и Т-клетки против него. Так организм учится защищаться от коронавируса.
Технология векторных вакцин хорошо изучена и полностью безопасна, отмечают врачи. По такому принципу работает вакцина против лихорадки Эбола.
Для полной иммунизации нужно две дозы вакцины, которые вводятся с интервалом 4-12 недель. После введения вакцины могут возникнуть типичные реакции, которые являются нормальными и проходят через несколько дней. Это – покраснение, боль и отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, увеличенные лимфатические узлы, тошнота, усталость и бессонница.
Новейшие исследования показывают, что две дозы AstraZeneca защищают от заражения коронавируса на 80%. Также препарат вдвое уменьшает вероятность заразить невакцинированных людей рядом. AstraZeneca защищает от тяжелого течения болезни и госпитализации на 92% для штамма «Дельта» и на 86% для штамма «Альфа».
CoronaVac/SinovacBiotech
CoronaVac– это название китайской вакцины, производимой биофармацевтической компанииSinovacBiotech. Она содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус SARS-CoV-2. Именно он вызывает иммунный ответ в организме. Препарат одобрен ВОЗ для экстренного применения и используется в 40 странах, в том числе Китае, Турции, Аргентине, Бразилии, Мексике, Грузии и других странах.
Использование неактивного вируса для прививок является одной из древнейших технологий изготовления вакцин, которая доказала свою безопасность. Первую инактивированную вакцину – от полиомиелита – ученые разработали в 1955 году.
Для получения иммунитета от COVID-19 нужно две дозы CoronaVac. Вторую прививку делают через 14-28 дней. Клинические исследования зафиксировали следующие возможные реакции на вакцину: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль и боль в мышцах или суставах, боль в животе или горле, тошнота, диарея, усталость и сонливость, отеки век или их покраснение. Эти симптомы нормальные и быстро проходят.
Согласно научным исследованиям, вакцина также хорошо защищает от тяжелого течения COVID-19. Для штамма «Дельта» среди людей в возрасте 18-59 лет – на 100%, для штамма «Альфа» и «Гамма»– на 87,5%. Наблюдения показали, что эффективность вакцины против штамма «Гамма» снижается с возрастом. Для людей 70+ лет она составляет 55,5%.
Comirnaty/Pfizer-BioNTech
Вакцина Comirnaty больше известна в Украине под названием ее производителя – американского концерна Pfizer. Препарат разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech. Вакцина одобрена ВОЗ для экстренного использования и разрешена в США, Великобритании, Канаде, ЕС и других странах.
Как и Moderna, Comirnaty является мРНК-вакциной, то есть содержит молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты. Когда эта мРНК попадает в организм человека, то предоставляет «инструкцию», как создать шиповидный белок коронавируса. Иммунитет человека распознает чужой белок и начинает вырабатывать антитела к нему. Если человек подхватит COVID-19, то его иммунная система уже будет знать, как побороть вирус.
Матричные РНК-вакцины являются разработкой нового поколения и имеют большой научный потенциал. Вакцины Comirnaty и Moderna– это первые вакцины на основе мРНК. Впрочем сам метод разрабатывался с начала 90-х годов. За последние 25 лет было совершено более 500 исследований этой технологии. Вакцины безопасны для человека, поскольку не содержат самого вируса.
Для формирования иммунитета необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Согласно клиническим испытаниям, после введения вакцины могут быть такие реакции, как боль в месте инъекции, усталость, головная боль и боль в мышцах и суставах, лихорадка и покраснение в месте укола.
Согласно результатам британского исследования, опубликованным в авторитетном научном издании «TheNewEnglandJournalofMedicine» в августе 2021 года, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом «Альфа», и 88% для штамма «Дельта».
Врачи отмечают, что прививаться нужно даже тем, кто уже переболел COVID-19. Ведь сейчас неизвестно, насколько долго держится естественный иммунитет после болезни. Некоторые данные свидетельствуют, что люди, которые переболели, имеют вдвое выше риск заболеть снова, чем вакцинированные.
Перечень центров массовой вакцинации и пунктов прививок можно найти на сайте list.covid19.gov.ua или по номеру бесплатного телефона 0800 60 20 19.
Теги: вакцинация, побочная реакция, COVID-19
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