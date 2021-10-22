Когда в Украине будут современные библиотеки?

22.10.2021 16:00

По статистике, в Украине работает около 15 тысяч библиотек, 80% из них находятся в сельской местности. При этом их численность постоянно сокращается, а посещаемость падает каждый год. На смену «читательскому билету» все чаще приходят электронные книги, социальные сети, игры. Но ставить крест на библиотечном деле рано. Эти пространства имеют большой культурный и образовательный потенциал, достаточно лишь добавить немного современности. Об успешных примерах осовременивания библиотек и законодательных решениях узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Модернизация закона

В начале сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за изменения в закон о библиотечном деле. Действующий закон был принятому в 1995 году и обновлен в 2000 году, поэтому уже немного потерял актуальность. Новая редакция закона убирает устаревшие нормы и добавляет ряд современных терминов, например, «электронная база данных», «электронный документ» и «библиотечный пункт». Также закон предусматривает создание Национальной электронной библиотеки, которая будет содержать цифровые копии печатных изданий и аудиовизуальных документов.

Документ предлагает современную классификацию библиотек по формам собственности и общественному назначению. Закон предусматривает, что процесс реорганизации или ликвидации публичных библиотек должен рассматриваться публично. Как отмечают авторы закона, документ защитит библиотеки в общинах от закрытия, а также усилит социальные гарантии библиотекарей.

«Очень важно, что мы заложили предохранители против хаотического закрытия библиотек в общинах. Ликвидировать библиотеку можно только с согласия общины, согласования с Министерством культуры, и в случае, если это не противоречит государственным социальным нормативам обеспечения населения публичными библиотеками в Украине», –объясняет авторказаконопроекта Евгения Кравчук.

Закону еще предстоит пройти второе чтение, но уже сейчас эксперты положительно оценивают модернизацию библиотечного законодательства.

Кроме законодательных изменений, библиотеки планируют поддержать финансово. По словам заместителя министра культуры Ларисы Петасюк, министерство инициирует государственные субвенции для библиотек в объединенных общинах.

«Успех нашего государства зависит от человеческого потенциала, который будет развиваться, как будет качественное образование, культурная составляющая и воспитание национальной идентичности. И я убеждена, что именно библиотеки являются центрами, где эти составляющие сочетаются. Сейчас наше министерство разрабатывает культурную субвенцию. Мы хотим в бюджете предусмотреть непосредственно для ОТГ государственную поддержку для всех учреждений культуры, в том числе для библиотек. И сейчас работаем с комитетом Верховной Рады именно по этому вопросу», –отметила Петасюк.

Успешные примеры на местах

Пока во властных кабинетах решают, как поддержать библиотеки, на местах есть вдохновляющие примеры, когда общины самостоятельно создали современное пространство. Яркий пример –это Нововодолажская территориальная община на Харьковщине. Местную библиотеку превратили в социальное пространство, где читают книги, проводят мастер-классы, просматривают фильмы. Жителям общины даже предлагают бесплатную услугу библионяни, то есть возможность оставить детей под присмотром библиотекаря.

«Чтобы не изобретать велосипед, в нашей общине сразу взялись тщательно изучать опыт европейских стран. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому представители общины ездят на стажировку и с учебными визитами в страны ЕС. На решительные изменения в библиотечном деле мы вдохновились после посещения гмины Вишневой в Польше, где увидели, как может работать современная библиотека, даже если там всего два сотрудника», – делится опытом директор библиотеки общины Татьяна Мьячина в интервью газете«Урядовый курьер».

Сделать ремонт удалось за счет общины: заменили окна, двери, пол, потолок, обновили освещение и дизайн. Мебель и мультимедийное оборудование предоставило немецкое общество международного сотрудничества GIZ.

Похвастаться успешным сотрудничеством с международными партнерами могут и на Черниговщине. В селах Галица и Победа Лосиновской общины на базе библиотек открыли информационно-досуговые пространства. Здесь создали комфортные условия для работы и отдыха, провели интернет. Ремонт сделали за собственные средства, при поддержке программы USAID DOBRE приобрели оборудование и мебель.

В таких общественных пространствах жители сел могут поработать за ноутбуком, сделать ксерокопию и распечатать документы. Для детей есть настольные игры, раскраски.

«Идея преобразования библиотеки на третье место, отделенное от работы и дома, все больше набирает обороты. Библиотеки становятся координационным местом встречи общины», – отмечает PR-менеджер Украинской библиотечной ассоциации Оксана Бояринова.

Конечно, все эти положительные преобразования требуют денег, времени и большого желания местных активистов. Есть надежда, что после принятия закона о модернизации библиотек государство поможет общинам с осовремениванием. В любом случае библиотечное дело будет жить, стоит только немного его поддержать.