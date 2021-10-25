Как будут работать пенсионные накопления?

25.10.2021 16:00

Чиновники уже не впервые говорят, что действующая пенсионная система исчерпала себя. Количество пенсионеров ежегодно увеличивается, а трудоспособного населения – уменьшается. Через 10-15 лет одному работнику придется содержать двух пенсионеров, а это неподъемная ситуация для экономики. Чтобы этого не произошло, нужно ввести систему пенсионных накоплений. Первый этап начнется уже 2023 года. Что он предусматривает, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Сначала бюджетники

В 2023 году правительство планирует запустить для бюджетников социальные пакеты с накопительной пенсионной системой. Иными словами, учителя или врачи смогут откладывать деньги на свою будущую пенсию. Далее эту модель планируют масштабировать на остальных украинцев.

«Распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных – это такой важный элемент в накопительной пенсионной системе. Накопительная пенсионная система действует во всех развитых странах мира. Это важно не только для людей как накопления на будущую пенсию, но это и возможность для экономики получить дополнительный финансовый инвестиционный ресурс», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, накопительная система позволит пенсионерам иметь вдвое большие выплаты, чем сегодня.

Сколько будут отчислять?

Сейчас правила и алгоритм работы системы еще разрабатывается. Министерство социальной политики предлагает ввести обязательные пенсионные накопления для всех работников, моложе 50 лет. Размер обязательных отчислений пока точно неизвестен. Чиновники допускают 2% от гражданина и работодателя.

«Сегодня мы строим систему таким образом, чтобы не было обременения на бизнес и людей. Сейчас в законодательных предложениях предусматривается, что работодатели будут платить на личный пенсионный счет человека 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ, а работники – 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Фактически часть налогов, уплачиваемых сейчас, вместо перераспределения через бюджет передадут в собственность человеку», – отметила руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная. По ее словам, вариант 1% + 1% тоже возможен.

В то же время Министерство финансов допускает также участие государства во вкладах. Накопленные на счетах средства будут вкладываться в государсвенные и негосударственные пенсионные фонды.

«На первом этапе фонд будет государственным, чтобы разработать доверие к системе, а на более поздних этапах, в 2026-2027 годах, участники самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Часть пенсионных взносов будут инвестироваться в экономику Украины.

Основная пенсия + накопления

В Минсоцполитики отмечают, что введение накопительной системы не означает отказ от традиционной пенсии. Накопительная и солидарная системы будут существовать параллельно.

«Чтобы система работала эффективно, все три уровня пенсионной системы должны работать комплексно. Улучшенная солидарная система, обязательная накопительная и частная накопительная. Только тогда это может дать в перспективе достойный коэффициент замещения», – считает советник министра финансов Виталий Ломакович.

По его словам, при таких условиях пенсия при средней зарплате 14 000грн составит 5600 грн.

Что касается выплат накоплений, то их будут осуществлять страховые компании. Деньги можно будет получить несколькими способами: ежемесячно в течение 10 лет или более, а также единовременным платежом (в случае болезни, инвалидности, переезда в другую страну и т.д.). Накопленную пенсию можно будет передать по наследству.

Планируется, что информация о пенсионных накоплениях будет содержаться в Едином социальном реестре. Каждый украинец сможет сам просматривать объем своих взносов и доходов в электронном кабинете.

Накопление VS инфляция

Опыт других стран показывает, что 2% обязательного взноса недостаточно для эффективной накопительной пенсионной системы. В таком случае есть большой риск, что отчисления съест инфляция, отмечают эксперты.

Пенсионные накопления будут работать, если их инвестиционный доход за год превысит инфляцию минимум на 2-3%. По мнению экономистов, для этого Украине нужен фондовый рынок. Впрочем, в Минфине уверены, что на старте реформы обойдутся без него.

«На первом этапе государственный накопительный пенсионный фонд будет вкладывать в облигации внутреннего займа. Отсутствие фондового рынка не должно стать проблемой для создания накопительной системы», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Еще одним важным моментом, на который обращают внимание эксперты, является создание надежной системы администрирования и защиты пенсионных вложений. У граждан должен быть выбор, куда вкладывать свои деньги. С одной стороны, за последние годы ни один частный пенсионный фонд не обанкротился. С другой стороны, до сих пор это был очень малый процент вкладчиков. Как система будет работать с большими объемами, пока неизвестно.