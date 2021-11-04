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Вакцинировался сам – убеди других
В Украине новые коронавирусные антирекорды. Только за одну неделю октября в больницы попали 33 тысячи 551 человек. Во многих реанимациях не хватает мест для ковидных больных, а цифры умерших увеличиваются. Больных так много, что медики просто падают с ног от усталости. Можно ли как-то помочь в этой ситуации? Да. Вакцинироваться и убедить сделать это других. Рассказать родственникам, друзьям и соседям правду о прививках от COVID-19. Как это сделать эффективно, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Новые антирекорды
В октябре количество новых случаев COVID-19 превысило 20 тысяч в день. Ежедневно более 2 тысяч больных попадают в больницы с осложнениями. Из-за быстрого распространения COVID-19 15 областей перешли в красную эпидемическую зону. А 26 октября медики зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса – 734 человека.
В Министерстве здравоохранения заявляют, что 94% госпитализированных не имеют никакой дозы антиковидной вакцины. Врачи ситуацию подтверждают.
«Ежедневно имею десятки звонков с просьбой помочь перевести в реанимацию или госпитализировать родственников, знакомых или знакомых знакомых. На мой вопрос, вакцинированы ли, в 99,9% случаев – ответ «НЕТ», – написал на своей странице в фейсбуке Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.
Ученые считают, что минимизировать количество тяжелых случаев от COVID-19 можно, если прививать 70-75% украинцев.
«Почему мы призываем всех вакцинироваться? Да, возможно, после вакцинации циркуляция вируса продолжится, но она не будет критической для системы здравоохранения. Мы не только спасем жизнь, но и не будем нагружать систему, и нуждающиеся в помощи с другими болезнями смогут ее получить», – сказал в интервью «Украинской правде» министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 31 октября в стране было полностью привито 7 449 818 людей. Это всего 18% населения.
Собственный пример – лучший аргумент
Рассказать другим о своем опыте и развенчать мифы вокруг прививок – это то, что без труда может сделать каждый вакцинированный украинец. Чтобы убедить других, специалисты ЮНИСЕФ советуют придерживаться ряда правил. Прежде всего – быть уверенным и доброжелательным, опираться на собственный пример и научно доказанные факты и ни в коем случае не осуждать человека. Не стоит начинать разговор с наступления. Следует сначала выслушать собеседника, услышать его позицию, страхи и сомнения.
Важно собрать аргументы, которые убедят конкретного человека. Для родителей они могут быть одними, для знакомых или коллег – другими. Например, родители могут иметь хронические болезни, а значит, более высокий риск осложнений от коронавируса. Поэтому следует отметить, что лучшая защита – это вакцинация. Между тем, коллеги могут принять аргумент свободы передвижения, которую предоставляет документ о вакцинации.
Не следует лишний раз запугивать сомневающихся. Лучше напомнить, что вакцинация вернет привычные вещи, исчезнувшие из-за пандемии. Также хорошо работает собственный опыт и информация о прививках знакомых и односельчан.
Иногда вместо длинных слов о преимуществах вакцинации лучше сразу предложить помощь с записью на прививку.
Приоритет – пожилые люди
Особое внимание следует обратить на невакцинированных пожилых людей. Они не всегда имеют доступ к информации, а риски тяжело заболеть для них самые высокие. По статистике 8 из 10 летальных исходов от COVID-19 приходятся на пожилых людей. Поэтому они особенно нуждаются в защите, которую дает антиковидная вакцина. Однако сейчас среди вакцинированных только 25% – люди старше 60 лет.
Чтобы убедить пожилых людей привиться, можно воспользоваться теми же советами. Прежде всего, необходимо спросить бабушку или дедушку, почему они не хотят вакцинироваться. На чем основывается их нежелание? Далее следует аргументированно развенчать страхи и мифы, которые они услышали о вакцинах.
Помогают объяснить пожилым людям, как защитить себя от коронавируса и почему важно вакцинироваться, инфоволонтеры борьбы с COVID-19. Стать инфоволонтером может каждый желающий, ведь для этого стоит только загрузить материалы по вакцинации от COVID-19 по ссылке bit.ly/infovolunteersua.
В этих материалах есть ответы на все основные вопросы о вакцинации: какие вакцины имеются в Украине и как они работают, что делать людям с хроническими заболеваниями, какие реальные противопоказания к прививкам, какие могут быть побочные реакции и как быстро изобрели безопасные вакцины.
Свою позицию можно подкрепить мнением врачей. Например, показать видео, где эксперт объясняет угрозы и последствия COVID-19 для пожилых людей. Также можно прочесть исследования международных ученых.
Важно подробно рассказать о вакцинах и реакциях, которые могут возникнуть на прививку. Необходимо заверить, что температура, слабость и боль в месте укола являются нормальными явлениями и проходят через несколько дней. А иммунитет, полученный после вакцинации, останется на месяце.
Кроме этого, инфоволонтер может распечатать у себя дома открытку с проверенной и правдивой информацией о вакцинации, чтобы оставить ее пожилому человеку, или плакат, на котором есть возможность вписать ближайший пункт или центр вакцинации, и разместить его в людном месте.
Лучше не только помочь пожилым людям с записью на вакцинацию, но и провести их на прививку в пункт или центр вакцинации.
Достоверную информацию о прививках от COVID-19 в Украине можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua, вайбер-канале Минздрава (https://bit.ly/3w65aOa), а также на сайтах ЮНИСЕФ unicef.org/ukraine, ВОЗ who.int/topics/vaccines/en и на канале медицинской экспертки ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой surl.li/agmfm.
Вакцинироваться можно в ближайшем центре или в пункте вакцинации. Узнать адрес и телефон можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua или по номеру бесплатной горячей линии 0 800 60 20 19.
Теги: вакцинация, агитация, COVID-19
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