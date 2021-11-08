Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах

08.11.2021 13:00

10 ноября в Украине заканчивается льготный период растаможки автомобилей на европейских номерах. После этого владельцы таких авто рискуют попасть на крупный штраф. На каких условиях еще можно успеть растаможить автомобиль, и есть ли надежда, что правила изменят, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Правила растаможивания

В мае в Украине вступили в силу изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые сделали возможным льготное растаможивание авто с иностранной регистрацией. Согласно новым правилам, под упрощенную процедуру попали бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией, которым более пяти лет и которые въехали в Украину до 31 декабря 2020 года. В то же время невозможно растаможить авто, ниже экологического стандарта «Евро-2», и те, что были ввезены из страны-агрессора или временно оккупированной территории Украины. Грузовые автомобили весом более 3,5 тонн, автобусы, микроавтобусы, мотоциклы также не попали под льготы. По правилам один владелец может растаможить только один легковой автомобиль.

На период льготного растаможивания автомобили на еврономерахвременно освободили от налогообложения ввозной пошлиной. Сумма акцизного налога не зависит от стоимости транспорта, а рассчитывается в зависимости от возраста, объема и типа двигателя. Согласно формуле, чем старше авто и больше объем, тем дороже будет стоить растаможка. Для машин до 9 лет базовая ставка остается нулевой. А владельцам машин, которым более 15 лет, придется заплатить 150 евро. По данным таможенников, большинство авто на еврономерах, которые находятся в Украине, можно растаможить за тысячу евро.

Возможности и риски

На льготное растаможивание владельцы авто получили 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС – 270 дней. Сейчас уже прошла большая часть льготного срока и есть первые цифры. Так, по данным Государственной таможенной службы, с 15 июня до 22 сентября по новой формуле было растаможено 40 тысяч авто. В бюджет было уплачено около 1,4 млрд грн. Больше всего машин растаможили на Закарпатье – 7659 авто, Киевщине – 4163 авто, в Одесской области – 4093 авто.

Всем, кто не успеет или не захочет растаможивать машину, после 10 ноября будет грозить штраф. Если патрульные остановят водителя на таком авто – выпишут штраф на 8500 грн, а данные о нарушении таможенных правил передадут на таможню. Далее должны составить постановление о превышении срока ввоза авто и направить его владельцу по адресу прописки. Затем будет суд и штраф на сумму 170 тысяч грн. Также нарушителям грозит арест счетов и имущества.

«Если суд вынесет соответствующее решение – штраф придется заплатить. Арестуют имущество человека и даже если у него ничего нет: ни счетов, ни квартиры, исполнительная служба найдет, как взыскать эти деньги. В таком случае гражданин будет всю жизнь жить с долгом с таким исполнительным производством», – объясняет адвокат Ростислав Кравец.

Конечно, многие владельцы автомобилей не согласны с новыми правилами растаможивания, критикуют слишком короткий льготный срок и стоимость растаможки.В сентябре у зданий Верховной Рады и Офиса президента снова протестовали представители общественной организации «Авто-Евро-Сила». В то же время в парламенте говорят, что это последняя уступка и менять правила или сроки растаможки уже не планируют.

«Это последний раз, точка. Вопрос решался «раз и навсегда» уже трижды. Однако после этого активисты снова возвращались со своими новыми требованиями. Они получают льготу или отсрочку, под эту льготу завозятся новые автомобили на еврономерах, и процесс получает новое дыхание. Не уверен, что в цивилизованном и сильном государстве мы должны принимать решения, исходя не из интересов всего общества, а из интересов отдельной, пусть и хорошо организованной общественной организации», – отмечает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Насколько решительными будут обе стороны после окончания льготного периода, будет ясно уже в ноябре. Но похоже, что эпоха «евроблях» заканчивается.