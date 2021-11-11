Деньги на строительство ЦПАУ в общинах

11.11.2021 17:00

В этом году регионы получат дополнительные деньги на развитие сети Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого в октябре правительство перераспределило государственную субвенцию. Средства получат на 23 общины больше, чем планировали – 188 вместо 165. Это только первый этап строительства. Когда во всех общинах будут доступны государственные услуги, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

ЦПАУ в каждой общине

По состоянию на 2021 год в Украине насчитывается 1469 общин, созданных путем объединения сел, поселков и городов. Но формированием общин реформа децентрализации не закончилась, она перешла на новый важный этап. Теперь между районами и общинами перераспределяют полномочия и ресурсы, решают проблемы транспорта и услуг.

Так, согласно закону об административных услугах, до 2024 года каждая община должна иметь собственный ЦПАУ. Их создание должно происходить поэтапно. Для начала центры, которые уже существуют в районах, должны трансформировать в собственные ЦПАУ общин. Закон предусматривает, что районные центры будут существовать до момента создания новых, что позволит сохранить доступность услуг для жителей.

«Старые райцентры – это, по сути, опорные точки доступа предоставления услуг, к которым люди привыкли. Если новые ЦПАУ в меньших общинах не появятся, люди, может, и не заметят, что что-то не произошло, но, если здесь исчезнут – заметят и почувствуют определенные ухудшения, а так не должно произойти», – отмечает главный эксперт по админуслугам Программы «U-LEAD с Европой» Виктор Тимощук.

По закону новые центры могут использовать помещения и оборудование районных ЦПАУ, а работники могут быть переведены по упрощенной процедуре. Эксперты отмечают, что на переходном этапе основная задача – обеспечить непрерывность предоставления админуслуг и защитить работников учреждений.

На следующих этапах реформы центры предоставления административных услуг уже должны создаваться с нуля. Сначала в больших общинах с населением более 10 тысяч жителей, а затем в меньших – до 10 тысяч. Но все зависит от желания и возможности общин.

«Выполнение каждого из этапов может проходить параллельно, и если община даже до 10 тысяч жителей сможет открыть ЦПАУ в 2021 году, то это будет прежде всего проявление эффективного управления и заботы о жителях общины», – подчеркивает глава подкомитета Рады по административным услугам Лариса Билозир.

Государственная поддержка

Не каждая община способна самостоятельно обустроить ЦПАУ, именно для этого существует программа софинансирования. В этом году впервые из государственного бюджета была выделена субвенция на строительство, реконструкцию и обеспечение оборудованием центров услуг в общинах.

В начале 2021 года на реализацию проектов общин было выделено 231 млн грн. Благодаря экономии средств в октябре деньги перераспределили, и теперь их хватит еще на 23 общины. Дополнительно получат финансирование по три общины Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской областей; по две общины Хмельницкой, Волынской, Тернопольской областей; по одной общине Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской областей. Из них 4 общины получат 8,7 млн грн на строительство и реконструкцию помещений ЦПАУ, а 19 – 6,7 млн грн на обустройство и оборудование помещений ЦПАУ.

В следующем году программа финансирования будет продолжаться. Чтобы получить субвенцию в 2022 году, общинам необходимо подать ходатайство и материалы до 1 марта 2022 года. После представления всех документов будут выбраны победители и распределены средства. В правительстве говорят, что приоритетными будут общины, которые предложат большую долю софинансирования и меньшие сроки реализации проектов.

По словам экспертов, чтобы успеть за несколько лет обеспечить все общины ЦПАУ, в 2022-м нужно увеличивать финансирование государственной программы. Если этого не сделать, процесс может очень затянуться, а украинцы и дальше будут ездить за админуслугами в район.