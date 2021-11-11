Все рубрики раздела
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»
Після відкриття ринку газу в Україні запрацювало понад 50 компаній, що здійснюють продаж газу населенню. Однак 2021 рік продемонстрував, що не всі постачальники виконують свої зобов’язання. Саме тому Кабінет Міністрів України запровадив страховий механізм, який отримав назву постачальника «останньої надії».
Постачальник «останньої надії» (ПОН) надає послуги споживачам, якщо вони залишилися без постачальника через його банкрутство, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання компанії після розриву контракту з іншою установою. Подібний механізм широко використовується в країнах Європейського Союзу й показує свою ефективність.Функцію ПОН у сфері постачання газу в Україні виконує ГК «Нафтогаз України».
На сьогодні ГК «Нафтогаз України» як ПОН допомагає майже 600 тис. українців у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській і Тернопільській областях не лишитися без газу. Протемеханізм ПОН —це тимчасове рішення для того, щоб ви обрали надійну газопостачальну компанію.
Наголошуємо, що ГК «Нафтогаз України» не встановлює ціну для клієнтів ПОН: вона вираховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 року № 1102.
Ціна ПОН становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ до 30 листопада 2021 року. До цього часу клієнти мають можливість обрати надійного постачальника газу — ГК «Нафтогаз України» й зафіксувати ціну 7,96 грн/куб. м на весь період опалення до 30 квітня 2021 року.
Подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна кількома зручними способами:
- онлайн — на сайті gas.ua або у вебверсії«Приват24»;
- офлайн — у мережі ПУМБ, Ощадбанк, ТАСКОМБАНК, Ідея Банк, через мережу агентів СГ «ТАС», у відділеннях «Нової пошти»по всій України, а також у центрах оплат та підключень ГК «Нафтогаз України».
Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також указати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).
Шукайте адреси відділень приєднання на сайті gas.ua в розділі «Контакти».
Теги: цена, Нафтогаз, газ
- Украина выдвигает России ультиматум
- "Газпрому" может дорого обойтись переброска транзита газа с Украины на Nord Stream
- Газ для населения подорожает с 1 сентября
- Украина предлагает "Газпрому" сланцевый газ. В ответ ждет снижение цен на природный
- В мае Украина импортировала газ по двум ценам
- Украина начала переговоры о снижении цены на газ
- Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)14:00
- Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление11:00
- Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет10:00
- В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО09:00
- Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды16:00
- Кабмин утвердил порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО14:00
- В ОРЛО с 15 ноября отменияется дистанционное обучение в школах и вузах12:00
- В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская10:00
- В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому08:00
- В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь17:00
- Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)14:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября12:00
- Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление11:00
- Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет10:00
- В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО09:00
- Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства08:00
- В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции"17:00
- Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды16:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Кабмин утвердил порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО
- В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь
- СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО
- В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская
- Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды
- В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО
- В ГПСУ отметили уменьшение количества людей, пересекающих КПВВ на Донбассе
- В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ
- Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью