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Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?

15.11.2021 17:00
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Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?

Верховная Рада окончательно приняла закон об изменении места регистрации онлайн. Документ фактически отменил классическое понятие прописки со штампом в паспорте или бумажным приложением к ID-карте и заменил ее цифровым аналогом. Как это будет работать, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Как прописаться онлайн?
По данным Минцифры, регистрация места жительства – самая популярная государственная услуга в Украине. Но не самая простая. Для ее оформления нужно лично обратиться в центр предоставления административных услуг и военкомат, собрать ряд бумажных справок, ждать несколько недель. Принятый закон позволит перевести процедуру смены места регистрации в онлайн. Это можно сделать в приложении или на портале «Дия».
Прописаться в собственной квартире можно будет автоматически. Для этого нужно будет авторизоваться в «Дии», которая подтянет данные о недвижимости, выбрать услугу «Изменение места жительства» и заверить действие электронной подписью. Чтобы прописаться в чужом жилье, потребуется согласие владельца и его подтверждение электронной подписью. Для получения услуги нужно будет заполнить электронное заявление, предоставить договор аренды, оплатить 55 грн административного сбора и прикрепить квитанцию.
Чиновники обещают, что оформление электронной услуги будет занимать не более 15 минут, ее рассмотрение – не более суток. Информация о новом месте жительства должна подтягиваться в реестр автоматически, а предварительная запись – аннулироваться. Важно, что для смены места регистрации мужчинам больше не придется лично обращаться в военкомат.
«После смены прописки мужчинам призывного возраста, военнообязанным и резервистам не нужно будет идти в военкомат по старому адресу, чтобы там сняться с учета. Их данные в военкомат по новому месту жительства внесут автоматически. Несколько кликов о смене прописки, и все. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат», – отмечает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В команде «Дии» отмечают, что место регистрации никак не будет влиять на право собственности на жилье, а только будет сообщать государству о фактическом адресе проживания. Благодаря электронной услуге также станет проще «снять» прописку. Это сможет самостоятельно сделать собственник жилья, раньше такой возможности не было.
Где и когда ждать услугу?
Принятый закон не только упрощает процесс смены прописки, но и делает ее декларативной. Место регистрации станет неважным для получения большинства государственных услуг. Оформить пособие на ребенка, пенсию или медицинскую помощь станет возможным без привязки к месту прописки.
До сих пор внедрению электронной прописки мешали разнообразные бумажные реестры. Теперь закон разрешил общинам вести собственные электронные реестры, которые будут синхронизироваться между собой и демографическим реестром. В Минцифры говорят, что организационно-техническая работа по подготовке этих изменений заняла около девяти месяцев.
«Как результат мы получили данные из реестров всех 1438 общин, провели верификацию этих данных с архивом-паспортов книжек и демографическим реестром для их обогащения – это позволяет отображать актуальную прописку и автоматически изменять ее. Организовали процесс наполнения реестра военнообязанных и автоматического назначения military ID вместо двух походов человека в военкоматы. Наладили взаимодействие с реестром прав Минюста для автоматического определения собственников имущества», – делится заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
В тестовом формате услуга уже работает в семи городах Украины: Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе. Закон вступит в силу с 1 декабря этого года, и услуга заработает по всей стране.
Смена места регистрации и дальше будет доступна в бумажном виде в ЦПАУ и исполнительных органах городских и сельских советов. Но теперь у украинцев будет выбор: идти ли в учреждение или сделать все самостоятельно онлайн.



Теги: Украина, онлайн, прописка, Дия
 
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