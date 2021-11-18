Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?

18.11.2021 16:00

Пандемия коронавируса больно ударила по бизнесу как в Украине, так и по всему миру. Во время карантина многие предприниматели влезли в долги, а очередные вспышки ковида не дают полноценно возобновить работу. Мировая практика показывает, что помочь бизнесу пережить кризис может государство. В США и Европе предпринимателям предлагают налоговые льготы, компенсации и кредиты. В Украине также существуют подобные программы, например «Доступные кредиты 5-7-9%». Детальнее узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Условия и пересмотр доступных кредитов

Правительственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» стартовала весной 2020 года. Ее главная цель – поддержать малый и средний бизнес, помочь в создании и сохранении рабочих мест. На льготный кредит могут претендовать предприятия, работающие более года и имеющие прибыль, или новые предприятия, которые могут предоставить детальный бизнес-план. Кредит можно взять на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, рефинансирование предыдущих кредитов. Ставка в рамках программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.

В начале работы программы кредиты были доступны только для бизнеса с годовым доходом до 50 млн грн, позже ограничения расширили до 100 млн грн. Добавили льготный режим кредитования для малого агробизнеса и производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Также со временем увеличили максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн гривен. Максимальный срок кредита для инвестиционных кредитов – 5 лет, пополнение оборотных средств до 3 лет.

Чтобы сделать программу более доступной и привлечь больше участников, в конце октября этого года Кабинет министров снова ее пересмотрел. Теперь льготным кредитом могут воспользоваться ФЛП с годовым доходом до 50 млн грн. Они смогут получить до 1 млн грн по ставке 12% годовых. Такой кредит может быть обеспечен поручительством. Также правительство разрешило совмещать государственную программу с региональными программами поддержки малого бизнеса. Пилотный проект уже запустили во Львовской области, добавив дополнительное возмещение процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели под 0% годовых.

«Мы объединяем две программы – областную программу Конкурентоспособности Львовской области и государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» по инвестиционному компоненту. То есть, для предпринимателей Львовской области, которые взяли кредиты на инвестиционные цели и создали рабочие места, мы дофинансируем кредитную ставку до 0%. То есть государство компенсирует до ставки 5%, 7% или 9%, а мы в случае создания рабочих мест и успешной реализации инвестиционных проектов компенсируем до 0. Мы стимулируем людей показывать свои финансовые результаты для того, чтобы банки могли предоставлять эти кредиты, а также создание новых рабочих мест», – объясняет заместитель директора департамента экономической политики Львовской ОГА Орест Грынив.

Успехи и проблемы

Государственная программа пользуется популярностью. В настоящее время Фонд развития предпринимательства, который ее реализует, сотрудничает с 39 банками на условиях компенсации процентов. По статистике, больше всего кредитных договоров заключили в Приватбанке, Ошадбанке и Райффайзен банке.

С момента старта программы было выдано 26,4 тысяч кредитов на общую сумму 69,7 млрд грн. Больше всего выдали антикризисных кредитов на сумму 39,19 млрд грн, еще 22,18 млрд грн – в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 8,38 млрд грн из общей суммы предприниматели получили на инвестиционные цели. Чаще всего за кредитами обращаются представители сельского хозяйства (44%), торговли и производства (26%) и промышленной переработки (17%). За региональной классификацией лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

Несмотря на это, эксперты обращают внимание и на недостатки программы. Далеко не каждое малое предприятие способно выполнить все требования банков. Многие предприниматели, нуждающиеся в помощи, получают отказ в кредитовании. Среди наиболее распространенных причин: несоответствующие цели кредитования, необоснованность бизнес-плана, убыточная деятельность, превышение лимита господдержки.

«Первое – банк смотрит, насколько клиент отвечает условиям программы, второе – насколько отвечает требованиям к заемщику. Мы можем этот скрининг сделать клиенту «на входе», и если видим, что у клиента нерезиденты в структуре собственности или группа превышает 20 млн евро по выручке, то сразу клиента ориентируем, попадает ли он в критерии или нет. Это даже не отказ клиенту, это просто клиент не отвечает условиям программы. Поэтому мы ему предлагаем кредитование на стандартных условиях», – объясняет руководитель микрокредитования департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

Так что эксперты советуют тщательно проверять актуальные условия программы. Чтобы присоединиться к кредитованию, владельцам бизнеса нужно заполнить анкету на сайте программы (5-7-9.gov.ua) или уточнить подробности в ближайшем отделении банка-партнера.

В правительстве обещают, что программу «Доступные кредиты 5-7-9%» будут продолжать и обновлять в 2022 году. В проекте государственного бюджета на следующий год на нее уже предусмотрено 3 млрд грн.