Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?

30.11.2021 17:00

В ноябре Верховная Рада одобрила размер штрафов за продажу лекарства несовершеннолетним. Решение стало логическим продолжением закона о запрете продажи медикаментов детям до 14 лет, за который депутаты проголосовали летом. Оба документа стали реакцией на случаи отравления школьников таблетками. С чего все началось и сколько придется заплатить нарушителям, узнали наши эксперты.

Что предшествовало штрафам?

В феврале 2021 года у медиа появились новости о двух случаях отравления подростков таблетками, которые произошли один за другим. Первый случай произошел в Боярке, где девочки 12 и 13 лет выпили по 40 таблеток «Дротаверина». Одна из семиклассниц умерла, а другая попала с тяжелым отравлением в реанимацию. Все произошло во время уроков в школе.

Сначала полиция заявила, что трагедия произошла из-за интернет-челленджа в социальной сети TikTok. Именно такую версию назвала выжившая школьница. Впрочем, позже следствие выяснило, что никакого челленджа не было, а у девушек были проблемы с общением в семье. Председатель Боярской городской общины Александр Зарубин рассказал, что школьницы были склонны к самоубийству и пытались покончить с собой раньше. Погибшая девочка даже обращалась к школьному психологу за помощью, и одноклассники знали о ее тяжелом эмоциональном состоянии.

Второй случай произошел в Умани после распространения новости о Боярке в СМИ. Две восьмиклассницы решили привлечь к себе внимание, повторив поступок боярских школьниц. Девушки в Умани выпили по 10 таблеток «Дротаверина» и попали в больницу с отравлением. По словам представителей полиции, у них также были сложные отношения с родителями.

Оба случая сильно взволновали общество. Некоторые сразу заявили, что нужно запретить TikTok в Украине, другие – что необходимо усилить контроль за продажей лекарств. Последнее предложение поддержали народные депутаты.

Кого и как будут наказывать?

В июле Верховная Рада приняла закон, запрещающий продавать медикаменты детям до 14 лет в аптеках, онлайн или посредством доставки лекарств. Согласно ему, в случае сомнений в возрасте покупателя лекарства можно продавать только при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст. Закон вступил в силу 8 августа.

«Благодаря принятому закону фармацевт, который продает лекарства и курьер, который их доставляет, не имеют права продать лекарства, в случае сомнений относительно возраста покупателя. Если покупатель откажется предъявить документ для подтверждения своего возраста, такому лицу продажи лекарств не могут быть осуществлены», – отметил соавтор документа Игорь Абрамович.

В дополнение к принятому летом запрету в ноябре Верховная Рада ввела штрафы за незаконную продажу лекарств малолетним. Согласно законопроекту № 5123-1, отпуск лекарственных средств в аптеках, в частности через интернет, а также доставка их лицу до 14 лет наказывается штрафом от 3 400 до 5 100 грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан). За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф от 5 100 грн до 6 800 грн. (от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

«К большому сожалению, с каждым годом увеличивается количество детей, которые в том числе из-за губительного влияния социальных сетей, рискуют своим здоровьем из-за самовольного употребления лекарственных препаратов. Именно поэтому крайне важно было не только запретить продажу лекарства детям, но и установить ответственность аптекарей и курьеров за нарушение такого запрета», – считает Абрамович.

Следует заметить, что депутаты также усилили ответственность за свободную продажу рецептурных лекарственных средств. За реализацию медикаментов без рецепта аптека должна заплатить штраф от 850 до 1700 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа больше: от 1700 грн до 3400 грн.

Закон ждет подписи президента. Он вступит в силу на следующий день после опубликования. Эксперты надеются, что такие законодательные шаги наведут порядок в аптечной сфере и помогут предотвратить несчастные случаи из-за отравления медпрепаратами.