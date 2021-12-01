Как встретить Новый год безопасно?

01.12.2021 08:00

Новогодние праздники украинцы могут встретить в красной эпидемической зоне, если ситуация с больными ковидом не улучшится. Чтобы не испортить себе праздник, нужно подготовиться заранее. Прежде всего – вакцинироваться против коронавируса. Ведь это будет гарантировать и защиту здоровья, и свободу передвижения. Центр общественного мониторинга и контроля подготовил краткую памятку о праздновании в условиях пандемии коронавируса.

Если Украина будет в красной зоне

К концу ноября в красной эпидемической зоне оказались 18 из 24 областей Украины. Согласно правилам красной зоны, рестораны, гостиницы, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и т.д. могут работать только при полной вакцинации работников и посетителей. В подтверждение прививки последние должны иметь зеленый сертификат COVID или бумажное свидетельство о вакцинации.

Пока сложно спрогнозировать, выйдут ли области из красной зоны, поскольку это зависит от очень многих факторов. Но вероятно, что новогодние корпоративы или вечеринки на большое количество людей будут доступны только тем, кто получил две прививки от коронавируса.

«Скорость выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне», – заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радио НВ.

Впрочем, даже если регионы перейдут в желтую эпидемическую зону, то требование полной вакцинации может остаться. Министерство здравоохранения уже заявило о разработке изменений в правила желтой зоны. Если их примут, то для работы заведений необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей.

Если праздники на курорте или за границей

Путешествия внутри Украины или за границу в условиях пандемии коронавируса достаточно рискованны и требуют более тщательной подготовки, чем обычно. Прежде всего, следует заранее выяснить требования к пребыванию на курорте или вообще в другой стране. И быть готовым, что к самим праздникам ситуация может измениться.

Поездки в пределах Украины регламентированы правилами эпидемических зон. Если путешествовать на межрегиональном автобусе или поезде», то следует обязательно иметь документы в подтверждение вакцинации от коронавируса.

Те, кто планирует отдых в горах или других городах, должны помнить, что курорты, как и кафе, рестораны будут принимать только привитых двумя дозами посетителей.

«Горнолыжные курорты, которые есть в Украине, будут работать только для вакцинированных. И сейчас, когда заранее в гостиницах бронируете, надо понимать. Чтобы потом не было никаких обжалований. Будут селить в отель только вакцинированных. Мы сегодня это коммуницируем и людям, и гостиницам», – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, любые сервисы будут доступны только для привитых туристов, например, канатная дорога.

Что касается поездок за границу, то здесь следует помнить, что у каждой страны есть собственные правила въезда. Если она открыта для туристов, то принимает только вакцинированных лиц (конкретными препаратами) или имеющих отрицательный ПЦР-тест (действует только 72 часа). А некоторые страны требуют и полный курс вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест. Оперативную информацию о правилах пересечения границы можно найти на сайте.

Как не испортить праздник?

Большая праздничная компания в закрытом пространстве не самый лучший выбор во время эпидемии. Это увеличивает риски подхватить инфекцию или передать ее другим. Особенно, когда вместе собираются разные поколения – дети, родители, дедушки и бабушки. Эксперты призывают не пренебрегать безопасностью во время праздников и серьезно отнестись к рискам.

Прежде всего, не следует забывать об элементарных правилах: мыть тщательно руки с мылом, носить маску в общественных помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

Если очень хочется встретить Новый год крупной компанией, следует позаботиться о защите. Все участники праздника должны заранее привиться против коронавируса. Это необходимо сделать уже сейчас, поскольку промежуток между двумя дозами 21 день.

Сегодня украинцы могут прививаться четырьмя вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac, Moderna и Comirnaty. Все они одобрены ВОЗ для экстренного использования. Получить прививку можно в центрах массовой вакцинации в общественных местах (например, в ТРЦ) или в кабинетах прививок в амбулаториях. Записывает на вакцинацию семейный врач или администратор медицинского учреждения, где есть пункт прививки. Больше информации можно узнать по номеру контакт-центра 0800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.