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Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує тим, хто хоче зекономити на комунальних платіжках, оформити підключення до тарифного плану «Фіксований».
Саме в межах цього тарифу українські домогосподарства зможуть отримувати газ за однією з найнижчих цін на ринку—7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки). Нові клієнти можуть бути впевненими, що їхня ціна на газ зафіксована до 30 квітня 2022 року.
Після відкриття ринку газу побутові споживачі отримали шанс змінювати газопостачальну компанію в будь-який момент і за будь-яких обставин. Наразі не існує жодних обмежень для зміни постачальника природного газу. Цікавий факт: понад 500 000 українських домогосподарств змінили постачальника лише протягом першого року після відкриття ринку газу.
Субсидіанти та пільговики також можуть безперешкодно змінити постачальника газу й отримати кращу ціну на ресурс на ринку будь-коли. Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися їм до цього. Перейшовши до ГК «Нафтогаз України», клієнти не втрачають право на субсидію через одну з найнижчих цін на ринку природного газу — 7,96 грн/куб. м.
ГК «Нафтогаз України» не вимагає від клієнтів жодних довідок про отримання субсидій. Ба більше, з лютого 2021 року компанія налагодила обмін даними про пільги та субсидії в електронному форматі з органами соціального захисту. Така співпраця з Міністерством соціальної політики України дозволила одержувачам пільг і субсидій особисто не відвідувати УСЗН, щоб повідомити про зміну постачальника чи донести довідки.
Підключитися до ГК «Нафтогаз України» й зафіксувати ціну на весь опалювальний період можна кількома зручними способами:
- онлайн — на сайті gas.ua або у вебверсії «Приват24»;
- офлайн — у мережі банків ПУМБ, Ощадбанк, у відділеннях «Нової пошти» по всій Україні, а також у центрах оплат та підключень ГК «Нафтогаз України».
Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також указати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).
Наразі ГК «Нафтогаз України» поставляє газ і тепло понад 1,4 мільйона українців.
Усі актуальні адреси відділень приєднання на сайті gas.ua в розділі «Контакти».
Теги: Нафтогаз, тариф, экономия, клиент
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