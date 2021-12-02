Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»

02.12.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує тим, хто хоче зекономити на комунальних платіжках, оформити підключення до тарифного плану «Фіксований».

Саме в межах цього тарифу українські домогосподарства зможуть отримувати газ за однією з найнижчих цін на ринку—7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки). Нові клієнти можуть бути впевненими, що їхня ціна на газ зафіксована до 30 квітня 2022 року.

Після відкриття ринку газу побутові споживачі отримали шанс змінювати газопостачальну компанію в будь-який момент і за будь-яких обставин. Наразі не існує жодних обмежень для зміни постачальника природного газу. Цікавий факт: понад 500 000 українських домогосподарств змінили постачальника лише протягом першого року після відкриття ринку газу.

Субсидіанти та пільговики також можуть безперешкодно змінити постачальника газу й отримати кращу ціну на ресурс на ринку будь-коли. Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися їм до цього. Перейшовши до ГК «Нафтогаз України», клієнти не втрачають право на субсидію через одну з найнижчих цін на ринку природного газу — 7,96 грн/куб. м.

ГК «Нафтогаз України» не вимагає від клієнтів жодних довідок про отримання субсидій. Ба більше, з лютого 2021 року компанія налагодила обмін даними про пільги та субсидії в електронному форматі з органами соціального захисту. Така співпраця з Міністерством соціальної політики України дозволила одержувачам пільг і субсидій особисто не відвідувати УСЗН, щоб повідомити про зміну постачальника чи донести довідки.

Підключитися до ГК «Нафтогаз України» й зафіксувати ціну на весь опалювальний період можна кількома зручними способами:

  • онлайн — на сайті gas.ua або у вебверсії «Приват24»;
  • офлайн — у мережі банків ПУМБ, Ощадбанк, у відділеннях «Нової пошти» по всій Україні, а також у центрах оплат та підключень ГК «Нафтогаз України».

Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також указати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).

Наразі ГК «Нафтогаз України» поставляє газ і тепло понад 1,4 мільйона українців.

Усі актуальні адреси відділень приєднання на сайті gas.ua в розділі «Контакти».



Теги: Нафтогаз, тариф, экономия, клиент
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх