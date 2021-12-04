Чемпион казино бонусы официального сайта

04.12.2021 08:00

Как пользоваться бонусами Чемпион казино, чтобы получить максимум выгоды?

Онлайн казино Champion - это одно из игровых заведений, которое работает на основании украинской лицензии КРАИЛ. Ее оформили в начале осени 2021 года. На сайте доступны 55 уникальных игровых автоматов, которые разработаны создателями данной интернет-платформы. Но не только это выделяет его на рынке азартных развлечений. Его бонусная программа и постоянные акции отличаются от стандартных бонусов других игровых заведений. Более подробный обзор Чемпион казино можно найти на сайте https://gambling-boss.club/champion/. Также Гемблинг Босс постоянно проводит анализ азартного рынка, на основании которого составляет актуальные рейтинги лучших представителей данной отрасли.

Тип бонуса Краткая характеристика Бонус за регистрацию Новым клиентам предоставляется бездепозитный бонус. Накопительный Среди клиентов казино Champion по итогам недели выбирается 9 лидеров по размеру депозита, которым предоставляют бонус. Его размер зависит от места в рейтинге. Глобальный Игрок может выиграть “глобальный” джекпот и бонус. Плановые розыгрыши К ним относятся ежедневный розыгрыш в радио шоу, еженедельный турнир Спонтанные розыгрыши Розыгрыш бонусов и призов может начаться в любой момент.

Подробную таблицу программы лояльности Чемпион казино можно посмотреть на Gambling Boss.

Как воспользоваться бонусами Champion casino?

Каждое поощрение этого игрового заведения имеет свои условия. Только их выполнение даёт возможность претендовать на его получение.

Welcome бонус

Приветственный бонус - это поощрение за регистрацию на онлайн платформе заведения. Это единственный вид поощрения, который встречается среди игровых организаций. Его размер составляет 100 грн. Для их получения необходимо:

Зарегистрироваться на официальном сайте Чемпион казино. Пройти верификацию. Для этого нужно указать свои персональные данные и загрузить личное фото с документом, который подтверждает личность. Для украинских гемблеров - это id-паспорт.

После этой процедуры, чтобы конвертировать бонус в реальные деньги, необходимо выполнить условия вейджера х2.

Накопительная бонусная программа

Стать участником и претендовать на еженедельный выигрыш бонусных средств может каждый игрок, который прошел верификацию. Для этого необходимо на протяжении недели пополнять свой депозитный счет и делать ставки в игровых автоматах. Чем большую сумму в совокупности внести на депозит, тем выше шанс получить поощрение.

По результатам недели администрация сайта выбирает 9 победителей. Они получат свой бонус в эквиваленте валюты своего депозитного счета. Так первые 3 гемблера получает 300 условных единиц, следующие 3 – 100 у.е., и последние 3 – 50 у.е.

Начисляются поощрения в течение суток. На него действует вейджер в размере х30.

Глобальный бонус

Участниками данной бонусной программы становятся все активные пользователи, которые ставят минимальные ставки от 2 и 4 грн. Сумма бонуса и джекпота может меняться. За ней можно проследить на сайте Champion casino в окне бегущей строки. Победители выбираются рандомно. Выбор может произойти в любой момент. Вейджер составляет х30.

Плановые розыгрыши

Ежедневно на сайте онлайн казино Чемпион проводятся розыгрыши призов во время радио-шоу, которое транслируется с 19:00 по 22:00. Марафон проводится в несколько этапов. Для участия в них необходимо:

Внимательно слушать радио ведущего.

Ставить ставки только в тех играх, которые были озвучены в условиях.

Более детальные условия и пошаговую инструкцию рассказывает радио ведущий. Размер бонуса может варьироваться от 200 грн. до 3000 грн. В пятницу есть шанс претендовать на 15000 грн. Вейджер составляет - х30.

Также проводится еженедельный турнир, в котором выбирают победителя по сумме накопленных бонусов на протяжении недели. Таких победителей 10. Сумма поощрения - от 1000 грн. до 25000 грн.

Спонтанные розыгрыши

В бегущей строке на сайте игорного заведения в любой момент могут огласить условия спонтанного розыгрыша. Всё что остается игроку - их выполнять и надеяться на удачу.

Преимущества бонусной политики Champion casino

Плюсы такой программы лояльности:

Оригинальность. Именно это делает их привлекательными для гемблеров.

Простота. Ведь для участия в акциях необходимо просто пополнять депозит, делать ставки и собирать бонусные очки.

Честность. Победители выбираются либо по соответствующему рейтингу, либо рандомно.

Также у игроков данного азартного заведения есть возможность претендовать на внушительные суммы бонусов. Узнать больше об этом либо любом другом онлайн казино, которое доступно для украинских гемблеров, можно на сайте Gambling Boss.