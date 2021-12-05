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У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів
05.12.2021 09:00
2 грудня за підтримки Центру стартапів 1991 та ГО “SocialBoost” відбулася онлайн-презентація стартапу “НЕЗАБУДУ” https://nezabudu.com/ . Стартап НЕЗАБУДУ — це платформа для збереження спогадів та історій про себе та життя своїх предків.
Платформа допомагає поєднати історії життя різних поколінь, розподілити фотоархів життя людини хронологічно за сферами життя, щоб нащадки знали історію свого роду та мали доступ до нього навіть на смартфоні. Якщо зібрати історію життя та фотографії близьких, що пішли із життя, можна створити їх профіль та ділитися ним через QR-код, що розташований на пам'ятнику. Також користувачі матимуть змогу замовляти необхідні для догляду за похованням послуги онлайн.
Наразі стартап запускається в Маріуполі, але в майбутньому планує працювати в інших містах. Користувачі сайту вже зараз мають доступ до всіх онлайн-функцій платформи — можуть створити онлайн-анкету родичів, завантажувати фото та відомості про близьких, створити та замовити QR-код, що веде на профіль померлої людини, для розміщення на місцях поховань.
Найближчим часом команда проєкту готує до запуску офлайн-послуги, серед яких можливість замовити прибирання місць поховання.
Аліса Бобко, співзасновниця стартапу “НЕЗАБУДУ” https://nezabudu.com/ :
Необхідність взяти в роботу такий проєкт з'явилася, коли одного разу я не змогла знайти місця поховань своїх близьких. Мені здавалося, що я точно пам'ятаю місце і легко зорієнтуюся. Відповідей не знайшлося навіть у наглядача кладовища. Виявилося, що на державному рівні ми не маємо єдиної доступної системи збереження даних про поховання. А це означає, що історії тисяч сімей передаються з вуст в уста і можуть бути раптово втрачені.
Також у планах стартапу є амбітна ціль — сканування з дронів кладовищ для створення онлайн-мап та швидкого пошуку поховань. Зараз ця функція в розробці.
Єва Бельченко, проєктна директорка Центру стартапів 1991:
Важливий компонент інноваційного підприємництва — уміння побачити перспективу та життєздатність ідеї, а згодом перетворити її у справжній бізнес. Вдосконалювати цю навичку ми допомагаємо разом із командою SocialBoost учасникам кожної з наших програм.
Презентацію стартапу провели Центр стартапів 1991 та ГО SocialBoost за сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Интернет, сервис, хранение, воспоминания
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