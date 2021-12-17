Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?

17.12.2021 17:00

Одними из первых, кто получил вакцину от COVID-19, были известные люди. Главы государств, политики, лидеры мнений, певцы и телезвезды привились после медиков, чтобы показать пример другим. Фото из пунктов вакцинации наводнили соцсети и стали настоящим трендом. Если вы не сделали селфи во время прививки, то действительно ли она была, – шутили украинцы. О мировых и украинских звездах, поддерживающих вакцинацию, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» после прививки от COVID-19 перестала общаться с невакцинированными друзьями. Энистон заявила об этом в интервью и в ответ получила волну возмущения в соцсетях. Однако актриса не изменила свою позицию и объяснила ее так: «Я могу легко заболеть, но не попаду в больницу и не умру. Но я могу заразить кого-то, кто невакцинирован и чье здоровье подорвано (или кто имеет сопутствующие болезни) – и таким образом я поставлю их жизнь под угрозу». Энистон подчеркнула, что мы должны заботиться не только о себе, но и других.

Арнольд Шварценеггер

Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер привился против коронавируса еще в январе. Видео процесса он выложил в своем инстаграме. Шварценеггер привился в уличном пункте вакцинации, даже не выходя из своего авто.

«Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив, стоя в очереди», – подписал видео 73-летний Арни и призвал всех, у кого есть возможность, вакцинироваться.

Энтони Гопкинс

Американский актер, которому исполнилось 83 года, тоже вакцинировался против COVID-19 в собственном автомобиле. Он был в маске и защитном экране. После события Гопкинс выложил видео в фейсбуке и написал, что это «свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)».

Мэрайя Кэри

Американская певица Мэрайя Кэри вакцинировалась в апреле и очень нервничала перед процедурой. Видео о прививке она выложила на своей странице в инстаграме. Когда певица получила укол, то вскрикнула, но потом захлопала в ладоши.

«Побочный эффект вакцины: G6», – пошутила Мэрайя Кэри.

Шэрон Стоун

Звезда «Основного инстинкта» получила первую дозу вакцины от COVID-19 в марте. Она разместила фото из пунктавакцинации и написала, что записаться на прививку было очень легко. Шэрон Стоун призвала фанатов обращаться в глобальную организацию CORE, которая помогает получить прививку от COVID-19.

Хью Джекман

Австралийский актер Хью Джекман получил прививку от коронавируса в апреле. Звезда «Людей Икс» опубликовал фото из вакцинации и добавил шутливую подпись: «Лечебная способность Росомахи не может спасти меня от COVID. Но прививка может. Получите ее!».

Ариана Гранде

Американская певица Ариана Гранде не только сообщила фанатам, что вакцинировалась против коронавируса, но и распространила ссылку на врачей и статью с опровержением мифов о вакцинации. На своей странице в инстаграме Гранде призвала фанатов прививаться, поскольку эпидемия продолжается, а дельта-штамм набирает обороты.

Райан Рейнольдс

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный ролью в фильме «Дэдпул», получил прививку от COVID-19 в марте. Опубликовав фото в твиттере, актер пошутил, что наконец-то получил 5G. Жена Рейнольдса, актриса БлэйкЛайвли, тоже вакцинировалась.

Оля Полякова

Оля Полякова активно популяризирует вакцинацию против COVID-19 в Украине. Она является партнершей проекта #проковид от ЮНИСЕФ Украина и inscience.io. Звезда привилась остаточной дозой вакцины в июле. «В этот день вакцинировали Pfizer. Но я бы привилась и любой другой доступной вакциной в Украине, поскольку хочу чувствовать себя защищенной», – написала Полякова на своей странице в инстаграме.

Сергей Притула

Шоумен и ведущий Сергей Притула вакцинировался в июле. Фото после прививки он опубликовал в своем инстаграме. «Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии! Масоны, вживлявшие чип, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G», – пошутил Притула.

Руслана

Певица Руслана привилась против коронавируса одной из первых в прямом эфире на телевидении. После прививки она сообщила, что никаких побочных эффектов не ощутила.

«Первый день после вакцинации прошел в привычном для меня активном режиме: в течение 15 мин. обливалась ледяной водой; пробежала по лесу 12 км; танцевала в течение часа в полную силу; до поздней ночи работала в студии», – написала Руслана в соцсетях.

Александр Педан

Шоумен Александр Педан также привился в телеэфире вакциной Covishield. По словам Педана, он не хотел прививаться вне очереди, но решил таким образом привлечь других к вакцинации: «Решил, что моя прививка будет вкладом в развенчивание мифов, борьбу с фейками и желтыми СМИ. Вакцинироваться нужно – это моя позиция».

Сергей Жадан

Украинский писатель Сергей Жадан также вакцинировался препаратом Covishield в марте. Жадан опубликовал фото в фейсбуке и посоветовал украинцам привиться против коронавируса.

Напоминаем, что вакцинация от COVID-19 бесплатна. Получить укол можно в кабинете прививок или в центре массовой вакцинации. Подробная информация на сайте vaccination.covid19.gov.ua или по номеру 0 800 505 201.