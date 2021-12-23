Все рубрики раздела
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки
Двухуровневая квартира – элитное жилье в два этажа, главный атрибут которого – лестница. Она удобная, удобная, имеет удобную планировку. Такие квартиры имеют статус элитного жилья, так как они встречаются редко и стоят немало. Купить двухуровневую квартиру в Харькове на сайте Dom.Ria. Главной особенностью квартиры с 2 этажами является простота зонирования, а также возможность разделения помещений по функциональному назначению.
Первый этаж является общественной зоной, где можно встречать гостей, обустроить свое рабочее место. Второй этаж служит личной зоной, здесь обычно располагается спальня, детская комната, зона отдыха и пр. Стоят они немало, а их обслуживание также бьет по карману. Двухуровневые квартиры имеют свои плюсы и минусы, однако преимуществ намного больше, иначе бы они не стали такими популярными.
Причины жить в двухуровневой квартире
Этот тип элитной недвижимости имеет следующие плюсы:
1. Свобода и простор. Наличие второго этажа и высокие потолки создают ощущение жизни в загородном доме, а отсутствие лишних перегородок между компаниями визуально расширяет пространство, делает квартиру светлой и уютной.
2. Возможность разделить личное и общее пространство. Это удобный вариант для всех, кто работает на дому, ведь на первом этаже можно принимать клиентов, а на втором - обустроить приватное пространство.
3. Отсутствие соседей сверху. Этот бонус оценит каждый интроверт. Во-первых, вас не зальют сверху, во-вторых, никто сверху не будет топать или громко включать музыку.
4. Красивый панорамный вид из окон. Особенно это касается второго этажа.
5. Возможность установить автономный камин на твердом камине.
6. Большой семье будет очень комфортно жить в такой квартире. Для каждого члена семьи найдется свое личное пространство.
Недостатки двухуровневого жилья
Описанные квартиры имеют и свои минусы, среди которых есть как серьезные недостатки, так и надуманные мифы. Например, если в 2000-х такую квартиру могли себе позволить себе только обеспеченные покупатели, то сегодня квадратный метр во многих новостройках обходится дешевле, чем стандартные квартиры.
Среди основных неудобств стоит учитывать следующие:
• большая площадь квартиры позволяет без проблем зонировать жилье, однако без помощи опытного дизайнера можно превратить жилую площадь в бесполезное захламленное пространство;
• лестница между этажами может быть, как изюминкой жилья, так и нести потенциальную угрозу, особенно для маленьких детей, пожилых людей или домашних питомцев;
• стоимость коммунальных платежей будет значительно больше, чем у традиционной квартиры.
Теги: квартира, жилье, элита
- Жители Донетчины смогут получить собственное жилье
- Молодая семья детдомовцев согласилась жить в бараке. Другого варианта просто нет
- В Луганской области планируют выделить переселенцам около 200 квартир
- Бывшие депутаты не возвращают государству квартиры
- В Донбассе воры придумали оригинальную схему
- Важная информация! Переселенцы из Донбасса, жилье которых разрушено, смогут получить квартиры
- На Донетчине запускают прямой пригородный поезд Бахмут-Харьков-Бахмут16:00
- Дети Донетчины и Луганщины получили новогодние подарки от ВСУ15:00
- На Луганщине началась реконструкция КПВВ "Золотое"14:00
- На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)12:00
- В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ11:00
- У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае10:00
- На Донбассе установился режим тишины09:00
- ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе08:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- На Донетчине запускают прямой пригородный поезд Бахмут-Харьков-Бахмут16:00
- Дети Донетчины и Луганщины получили новогодние подарки от ВСУ15:00
- На Луганщине началась реконструкция КПВВ "Золотое"14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря13:00
- На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)12:00
- В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ11:00
- У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае10:00
- На Донбассе установился режим тишины09:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение