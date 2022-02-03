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ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс

03.02.2022 10:30
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ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс

Игорный бизнес в Беларуси полностью легален. Законодательство РБ не запрещает онлайн казино, ставки на спорт и другие азартные игры, но ставит определенное условие – клуб должен иметь лицензию. Лицензирование казино происходит специальным регулятором (пока окончательно не сформирован, но занимается этим Министерство налогов и сборов). Для того, чтобы регулятор дал клубу разрешение на деятельность, казино должно соответствовать требованиям, а именно:

  • Организация должна быть зарегистрирована только на территории Беларуси.
  • Генеральный директор должен иметь трехлетний опыт в сфере азартных игр, казино должно быть его единственным источником дохода.
  • Онлайн казино должно иметь залоговый депозит в размере одного миллиона долларов.
  • Онлайн казино должно быть подключено к налоговой и кассовой системе.

Условия довольно жесткие, и не каждые клубы им соответствуют. Поэтому лицензированные казино сразу внушают доверие и надежность игрокам.

Обзор белорусских казино от Алексея Иванова

Алексей Иванов, профессиональный игрок и эксперт в области азартных игр, автор сайта Casino Zeus – первого на белорусском языке, где публикуются обзоры на лучшие онлайн казино в Белоруссии, рекомендации по выбору заведений и дельные советы для игроков. Раньше Казино Зевс был наземным клубом, но теперь он занимается профессиональными обзорами белорусских интернет казино.

Лучшие онлайн казино Беларуси

Алексей Иванов составил топ с лучшими и проверенными казино, чтобы игроки могли наглядно и быстро для себя выбрать идеальное онлайн казино на реальные деньги. Вот топ пять казино, выбранных Алексеем:

  • VAVADA. Первый в топе лучших казино, предлагает игрокам 100 фриспинов и кешбэк размером в 10%.
  • RIOBET. Этот клуб поддерживает все популярные платежные системы, чтобы игроки смогли легко пополнять баланс и выводить выигрыш.
  • Вулкан. Популярный клуб Вулкан менее щедр на приветственные бонусы, но тем не менее пользуется большой популярностью среди игроков.
  • 1xBet. В плане игры самый разнообразный, так как насчитывает свыше 3500 игр на любой вкус.
  • Parimatch. Предлагает новым игрокам приветственный бонус аж до 2000 белорусских рублей, насчитывает свыше 100 игровых дисциплин и интегрируется со всеми популярными платежными системами.

Как пишет на своем сайте Алексей Иванов: «Выбор авторитетных и рекомендуемых онлайн-казино очень велик. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать своего лучшего провайдера, просто следуйте категориям из моего теста онлайн-казино».

Как выбрать интернет-казино

Казино Зевс составил несколько советов для выбора надежного и честного интернет-казино:

  • Смотрите на наличие лицензии – это главный критерий, который говорит о том, что заведение надежное и проверенное.
  • Выбирайте интернет-казино с поддержкой русского языка – так не придется пользоваться переводчиком, чтобы понять правила и условия для выигрыша.
  • Смотрите на службу поддержки – она как минимум должна быть, чтобы игрок смог в любой момент обратиться с проблемой по телефону, чату, почте или через социальную сеть.
  • Репутация игрового клуба – она должна быть чистейшей. Все казино, попавшие в топ Алексея Иванова, таковой обладают.
  • Хорошее белорусское казино часто проводит лотереи, розыгрыши, а также предоставляет игрокам щедрые бонусы и вознаграждения.
  • Вывод средств и пополнение счета должны быть удобны, для этого проверенный клуб будет интегрирован со всеми популярными платежными системами.
  • Также проверенный клуб работает только с проверенными провайдерами и содержит в своем каталоге большое количество игр.

Основные правила ответственной игры

Нужно помнить, что с азартными играми необходимо быть осторожнее. Играть в онлайн казино надо ответственно, а именно:

  • Играть только на собственные деньги, которые не жаль проиграть. Казино – непредсказуемая игра, поэтому надеяться сразу получить большой выигрыш не стоит. Не нужно вкладывать в игру заемные средства и залезать в долги.
  • Помните, что азартные игры должны приносить удовольствие. Не делайте казино основным источником дохода, не пытайтесь получить выигрыш, рискуя своим состоянием. Здраво оценивайте свои силы и умейте отдыхать от игры.
  • Не играйте в нетрезвом состоянии или в период плохого настроения. В эти моменты вы не в состоянии уверенно контролировать свои действия.
  • Не пытайтесь сразу же отыгрываться, если проиграли. Будьте морально готовы к потере средств.


Теги: Беларусь, казино, топ
 
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