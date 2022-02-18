Все рубрики раздела
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
5 причин сделать бустер
Более 15,5 миллионов украинцев привились против коронавируса. Около 14,8 миллиона полностью иммунизировались, получив две дозы вакцины. Но со временем эффективность любых препаратов уменьшается, особенно против новых штаммов коронавируса. И, чтобы успешно защититься от инфекции, необходимо получить третью дозу вакцины. Центр общественного мониторинга и контроля собрал пять основных причин в пользу бустерной прививки.
Более длинная защита от COVID-19
В конце 2021 г. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало страны начать полномасштабную бустерную вакцинацию. Поэтому в начале января Министерство здравоохранения разрешило получить третью дозу всем украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. По словам медиков, она необходима, чтобы продлить защиту организма. Ведь спустя некоторое время эффективность введенных вакцин слабеет.
Согласно исследованиям ученых, третья доза предотвращает госпитализацию и летальность от COVID-19. Кроме того, она усиливает эффективность прививок против новых штаммов коронавируса.
«Мы получаем все больше данных о реальной эффективности бустера, особенно во время доминирования «Омикрона». Получившие бустерную дозу на 90% защищены от госпитализации. Следовательно, бустер играет важную роль в предупреждении тяжелого течения заболевания, обусловленного этим штаммом», – отметил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
Бустерную вакцинацию производят через 6-9 месяцев после второй дозы.
Возможность выбрать другую вакцину
Врачи советуют использовать для бустерной прививки мРНК-вакцины, то есть Pfizer или Moderna. Однако при отсутствии этих препаратов Минздрав позволяет делать третью прививку другой вакциной. Это важное преимущество для людей, имеющих предрассудки к вакцинам определенных производителей. К примеру, кто-то предпочитает только Moderna, а кто-то – Pfizer. Бустерная доза позволяет в этом случае определенную вариативность.
В настоящее время Минздрав утвердил такую схему вакцинации третьей дозой: если первые две дозы получены препаратом Moderna или Pfizer, то бустер – Moderna или Pfizer; если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер – Moderna или Pfizer; если первые две дозы CoronaVac, то бустер – Pfizer; если первые две дозы по смешанной схеме, то бустер – Moderna или Pfizer.
Дополнительное вознаграждение за вакцинацию
Каждый, кто получил бустер, может загрузить новый COVID-сертификат в «Дии». Для этого необходимо отправить запрос на портале или в приложении «Дия». Это можно сделать сразу в день третьей прививки после того, как вакцинальная бригада введет данные в электронную систему. Сертификат будет действовать 270 дней. А с 14 марта владельцы бустерных сертификатов смогут получить дополнительные 500 грн «еПоддержки».
«Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 – могут скачать новый COVID-сертификат, – заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее».
Возможность путешествовать
По новым правилам срок действия «зеленого» сертификата сокращен с 365 до 270 дней. Поэтому если человек вакцинировался в мае, то в марте его COVID-сертификат уже не будет действовать. И границы большинства стран будут закрыты. Более того, некоторые страны уже требуют при въезде не две, а три дозы вакцины от коронавируса. Так что бустерная вакцинация не только защищает здоровье, но и позволяет путешествовать.
Следует заметить, что за границей COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать с 14 дня с даты прививки. Украинцы могут оформить как электронный сертификат в «Дии», так и бумажное Международное свидетельство о вакцинации.
Без очередей и суеты
Сейчас об обязательной бустерной вакцинации против коронавируса в Украине речь не идет.
«Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл состоит в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от «Омикрона» и тяжелого течения болезни», – заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Но ввиду глобальных тенденций третья доза может стать вполне реальным требованием в будущем. И вокруг вакцинации снова возникнет ажиотаж, как это было осенью, когда COVID-сертификаты стали пропуском в транспорт и публичные места.
Сейчас бустерная вакцинация – это скорее внутренняя обязанность, а не внешнее принуждение. Тот, кто сознательно сделал первую и вторую прививку, должен позаботиться и о дальнейшей защите, получив третью дозу вакцины. И сейчас это можно сделать быстро, без очередей и суеты.
Теги: Украина, вакцинация, COVID-19
- Ляшко объявил о начале пятого этапа вакцинации
- В Украине запустили интерактивную карту вакцинации
- В Украине резко выросло количество животных, больных бешенством
- Украинцы массово отказываются от прививок
- Эпидемия в Украине. Заражены уже двенадцать областей
- Стало известно, сколько украинцев вакцинировались от гриппа
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской11:00
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе10:00
- На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки09:00
- Зеленский побывал на передовой в районе ООС08:00
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Резников обратился к жителям ОРДЛО14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля13:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской11:00
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе10:00
- На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки09:00
- Зеленский побывал на передовой в районе ООС08:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны
- Резников обратился к жителям ОРДЛО
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области