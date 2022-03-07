VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus

07.03.2022 14:00

Популярная игровая площадка ВБет казино начала свою деятельность в 2003 году, работая только в одном направлении как букмекерская контора. В 2015 году портал добавил раздел с азартными развлечениями, чем повысил свою популярность, добавив к своим пользователям еще и любителей игровых аппаратов.

Казино Зевс - информационная площадка, которая освещает все, что касается сферы гемблинга. Команда Casino Zeus составила детальный обзор виртуальной площадки Vbet UA казино.

Официальный сайт казино VBet

Владелец азартной площадки казино ВБет компания Radon B.V. Портал работает легально с 2003 года по лицензии Кюрасао. В 2015 компания получила также разрешение на ведение азартной деятельности Malta Gaming Authority и Gambling Commission (United Kingdom), а в 2021 году казино ВБет получило лицензию КРАИЛ и теперь работает в соответствии с законодательством Украины.

Основное пространство главной страницы разделено на зоны:

Верхняя лента меню. Здесь доступны все игровые режимы: лайв, спорт, киберспорт, слоты, колесо чудес, лайв казино, покер, виртуальный спорт, игры, дайс, кено, а также акционные предложения. Настройки расположены в правом верхнем углу. Здесь можно увидеть: кнопки вход и регистрация интернет казино VBet, часовой пояс, выбор языка (украинский, русский, английский), а также формат коэффициента и функция сохранения полюбившихся игр. Основное пространство главной страницы занимают игровые иконки из каждой представленной категории. Информационное меню: о компании, помощь, регуляции, правила игры, статистика, другое находится в самом низу страницы. Кнопка “контакты” и “отзыв” расположены в правом нижнем углу.

Основные плюсы и минусы VBet casino

У виртуального клуба ВБет есть как положительные отзывы, так и отрицательные. Из положительных чаще всего отмечают:

привлекательный, стильный дизайн;

легкость регистрации;

огромный выбор азартных развлечений, список которых постоянно пополняется;

возможность игры без пополнения счета и прохождения регистрации;

быстрое зачисление денег на счет;

наличие украинской лицензии КРАИЛ;

быстрые выплаты выигрышей.

Из недостатков пользователи отмечают: