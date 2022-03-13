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Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий

13.03.2022 17:00
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Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий

Издание «Восточный вариант» рассказало, где могут принять вынужденных переселенцев и какие контакты и сервисы нужно знать для быстрого поиска жилья.

Чат-боты, сайты и организации

«ВзаємоДія» — там находятся контакты, собранные волонтерами, которые ускорят поиск временного убежища или жилья;

Инициатива «Допомагай!» предлагает безвозмездное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей;

«Прихисти українців» — чат-бот, где могут встретиться ищущие жилье с теми, кто предлагает; 

Shelter for UA — сайт, работающий по аналогичному принципу, что и предыдущий чат-бот;

Прихисток — портал для поиска жилья как в Украине, так и за рубежом; 

Турботник (@turbotnyk_bot) — бот от Минцифры, который помогает 24/7 украинским переселенцам получить временный дом и необходимые вещи в ЦПАУ.  

Host4Ukraine — сервис, предлагающий беженцам безопасное жилье за ​​границей; 

#StrongTogether — портал, где литовские волонтеры предоставляют убежище для 10 тыс. беженцев из Украины; 

News.airbnb — бесплатное жилье для украинцев на короткий срок; 

Сouchsurfing — платформа для поиска безвозмездного жилья; 

Help380 — портал, который помогает найти людей, ищущих жилье, людям, которые могут кого-то приютить.  

Телефоны в разных регионах Украины

Винницкая область — 067 733 45 38;
Волынская область — 0332 77 82 11; 066 657 09 15;
Днепропетровская область — 097 881 78 66; 050 322 34 00;
Закарпатская область — 096 284 33 68; 0312 42 80 29, 0312 42 80 30;
Ивано-Франковская область — 0342 55 18 68, 068 376 77 62;
Кировоградская область — 0522 30 50 39; 0 800 50 02 38;
Львовская область — 032 254 60 15; 032 297 59 11; 032 259 60 31;
Одесская область — 094 945 45 02; 067 992 67 21; 048 793 46 03;
Полтавская область — 0 800 50 22 30; 066 846 47 59;
Ровенская область — 0 800 50 00 78; 0362 40 01 00;
Тернопольская область — 096 337 38 70; 067 720 65 56;
Хмельницкая область — 067 380 17 21; 0382 76 45 79;
Черкасская область — 068 621 80 29; 050 420 13 56;
Черновицкая область — 095 153 62 98; 098 508 84 84.

Контакты за границей

Латвия:
+371 67913569
+371 67913568
Польша:
+48 47 721 7575
Эстония:
1247 — номер для экстренных обращений беженцев
Словакия:
+421-96182-3241
+421-96182-3249



Теги: Украина, Россия, война, жилье, контакты, беженцы
 
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