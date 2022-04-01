Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?

01.04.2022 16:00

В условиях постоянно растущей конкуренции на рынке интерактивных ставок, букмекерские конторы в целях повышения конкурентоспособности стараются использовать разнообразные методы работы и самые разные варианты. Одни букмекеры предпочитают увеличивать размеры бонусных предложений. Другие конторы стараются повысить свою привлекательность за счет высоких котировок.

В этом плане очень интересно выглядит предложение букмекерской конторы Марафон бет. Не случайно многие опытные игроки и эксперты отмечают невысокий процент маржи в котировках этой конторы. Соответственно, коэффициенты к исходам в линии БК Марафон бет на фоне других предложений выглядят высокими. Если вам интересно, используйте зеркало сайта конторы и оцените сами величину коэффициентов.

В чем же причина высоких коэффициентов и низкой маржи в БК Марафон?



От чего зависит процент маржи?

Сегодня букмекер Марафон бет считается низкомаржинальной конторой. Более того, на некоторые популярные спортивные события контора выставляет котировки с нулевой маржей. С чем это связано?

Естественно, всем известно, что маржа является гарантией того, что букмекер в любом случае с каждого маркета получит прибыль. Чем выше процент маржи, тем больше прибыль конторы. Такое явление характерно для тех букмекеров, которые не обладают обширной клиентской базой. Свою прибыль они получают в основном за счет увеличенной маржи.

Для популярных букмекеров, услугами которых пользуются тысячи и миллионы игроков, размер прибыли определяет количество ставок. Соответственно, нет смысла завышать процент маржи. Прибыль контора получает за счет количества сделанных ставок. Это касается и БК Марафон бет, которая имеет огромную армию своих клиентов. Имея прочный запас в плане количества ставок, букмекер может себе позволить существенно снизить процент маржи или даже вообще, сделать маржу нулевой. Соответственно, в таком случае коэффициенты и становятся высокими.

Низкая маржа - это значение, которое варьируется в диапазоне до 4%. К букмекерским конторам с низкой маржей можно отнести немного букмекеров. Среди них помимо БК Марафон бет такие популярные бренды как:

1xСтавка, с 3.12%;

БК BetCity, у которой маржа составляет 3.69%;

888ru – 3.76%;

БК ZENIT, имеющая маржу в 3.91%.

Теперь становится понятно, что низкая маржа - прерогатива популярных и известных брендов. Не каждая букмекерская контора может себе позволить оперироваться с низкой маржей, выставляя в роспись реально высокие коэффициенты.



Какая она реальная маржа в БК Марафон бет?

Глядя на роспись этой букмекерской конторы становится ясно, в каких событиях маркеты имеют нулевую маржу. Такие матчи имеют пометку «i».

Например, делаем ставки на матч команд Челси и Манчестер Юнайтед. Судя по величине коэффициентов на основные исходы (П1, Х и П2) маржа в этом матче получается нулевой.

Для сравнения можно взглянуть на котировки других букмекеров на эти же маркеты к этому же матчу. Уже глядя на более низкие коэффициенты, становится ясно, что маржа в БК Марафон Бет заметно ниже, чем в предложениях других букмекеров.

Соответственно, делать ставки в БК Марафон бет выгоднее, чем заключать пари на это же событие в других БК.

В основном нулевая маржа касается событий в прематче. Что касается среднего значения маржи для всей конторы, то у БК Марафон бет она одна из самых низких. В среднем всего 2,65%.

Маржа букмекера – одна из самых низких в мире и составляет в среднем 2.5%. Естественно, в лайве процент маржи увеличивается и составляет уже 7-8%. Однако это все равно меньше значений в 10-14%, которые можно наблюдать у других букмекеров.





