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Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному

07.06.2022 13:00
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Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному

Волонтери ГС "Асоціація Гуманітарний центр #ВсеБудеДобре" привезли 850 наборів в селища Донецької області - Красноторка та Білокузьминівка. Це важлива підтримка для українських родин, літніх людей та малечі. Логістика до невеликих населених пунктів Сходу України зараз дуже складна, але життєнеобхідно приїжджати до людей у села: тут нестача продуктів, багато людей втратили роботу та потребують нашої допомоги. Волонтерський фронт працює!
Нагадаємо, що #ВсеБудеУкраїна - це асоціація громадських організацій Донеччини, яка утворилася під час війни для евакуації населення та гуманітарної допомоги.



Теги: продукты, гуманитарная помощь, волонтеры, Донетчина
 
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