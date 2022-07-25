Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам

25.07.2022 17:00

Навчальний рік в Україні має розпочатися 1 вересня в очному режимі там, де це можливо. У прифронтових областях і прикордонних громадах застосовуватиметься онлайн-навчання.Безпека дітей є найголовнішимзавданням при підготовці закладів освіти до навчального року. Яктриває підготовка до 1 вересня, якізаходи плануються для убезпечення школярів та які нововведення очікувати батькам і учням – розбирався Центр громадського моніторингу і контролю.

Безпечне офлайн-навчання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд розробив рекомендації закладам освіти щодо підготовки до безпечного навчального року. Перш за все, всі школи до вересня мають завершити підготовку до офлайн-навчання, зокрема, обладнати бомбосховища. Відвідувати можна буде лише ті заклади, які мають укриття.

«У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними», - наголосив він.

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам перед відкриттям провести низку заходів:

• перевірити заклад освіти та прилеглі територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

• підготувати системи оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху;

• визначити та позначити шляхи евакуації;

• підготувати і обладнати укриття для всіх учасників освітнього процесу;

• створити запаси води та медикаментів;

• організувати проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги;

• провести навчальні заняття щодо охорони здоров'я, надання домедичної підготовки тощо;

• підключити мережі Wi–Fi в укриттях для проведення занять (за можливості).

Серед нововведень, які плануються з нового навчального року: наявність у школах тривожної кнопки для звернення до поліції.

Онлайн-школи

Заклади освіти у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях будуть працювати дистанційно. На інших територіях самі директори шкіл вирішуватимуть, за якою формою працюватиме їхня школа: очно, онлайн чи змішано. Але, за словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, батьки мають право вирішувати, де та за якою формою навчатиметься їхня дитина: очно чи онлайн.

Наталя Піпа, народна депутатка України, секретарка комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, під час дискусії в Медіацентрі Україна підкреслила, що навіть під час Другої світової війни навчання у школах продовжувалося. І зараз від регіону до регіону держава шукатиме різні форми навчання. Перевага надаватиметься саме очній формі. Звичайно, якщо це не буде іти у розріз із питанням безпеки.

«Як перейти на дистанційну освіту, ми вже навчені. Це зробиться протягом декількох хвилин, якщо буде потреба… Але багато хто зараз хоче очне навчання. Бо онлайн – це більше про самонавчання. Не всі до нього готові», - наголосила вона.

Що варто знати батькам перед новим навчальним роком

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що заклади освіти перед початком навчального року мають провести інформаційну роботу з батьками. Показати укриття, де під час повітряної тривоги будуть перебувати діти, розробити та донести до відома дітей, батьків, вчителів правила перебування в укритті, правила передачі дитини батькам після завершення тривоги та інші безпекові питання.

Крім того, батьки хвилюються, що багато вчителів виїхали за кордон, а тому навчального колективу шкіл може бути недостатньо. Проте директор Департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска під час дискусії в Медіацентрі Україна розвіяв ці занепокоєння.

«Із 34 тисяч вчителів тільки тисяча вчителів на початку війни росії проти України виїхали за кордон. З них вже дві третини повернулися. Навіть якщо б вони залишилися за кордоном, проблеми з освітнім процесом в закладах загальної середньої освіти не було би. Тому що є такі речі, як заміни. І це не велика кількість», - сказав він.

Як бути дітям переселенців

Багато дітей наразі залишаються за кордоном. З нового навчального року вони підуть в школи тих країн, де вони разом із батьками отримали тимчасовий притулок. Тому виникає непорозуміння у питанні, як потім, після повернення до України, синхронізувати знання та оцінки. Олег Паска розповів, що зараз готується відповідний наказ Міністерства освіти та науки, який узгодить це питання.

«Буде наступний варіант. Діти, які підуть в школи в тих країнах, де вони перебувають, такі предмети, як фізика, хімія та інші, будуть в наших документах прописані їм в кінці року як «зараховано». Вони будуть тільки дистанційно вивчати в наших школах українську мову і літературу, історію України, тобто предмети українознавчого циклу. У такий спосіб вони отримають документи про середню освіту. І коли вони захочуть вступати в наші заклади вищої освіти, вони просто екстернатом допрацюють, або комісійно буде визначено їх рівень знань з таких предметів, як фізика, хімія, біологія, які вони вивчали у школах за кордоном, і їм будуть виставлені відповідні оцінки. Тому все робиться для того, щоб шанси дітей повернутися в Україну були великими», - сказав він.