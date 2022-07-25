Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 2022

25.07.2022 14:00

Бездепозитний бонус (nodepbonus) – вид заохочення, яке надає гравцям онлайн казино за конкретні дії на сайті, що не пов’язані з поповненням рахунку. Бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні – найпоширеніший подарунок від закладу. Частіше за все, бездеп дарується гемблерам за верифікацію номера телефону або email, чи за завантаження мобільного додатку.

Таким чином, гральні заклади дають можливістьгемблерамдолучитись до гри, не поповнюючи рахунок власними коштами. Тому й не дивно, що бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні з виводом 2022 очолюють рейтинг найчастіших запитів українських гравців.

Бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні: види та переваги

До заохочень, які надаються без поповнення рахунку на сайті грального клубу, відносяться:

• Гроші – найбажаніші бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні 2022. Залежно від закладу сума може складати від 100 до 1000 грн.

• Фріспіни(freespins, FS) – безкоштовні обертання на ігровихслотах. Видаються пакетом по 10–200 обертів.

Переваги використання бездепів очевидні:змога познайомитись з асортиментом гральних автоматів та інших ігор на платформі; відсутність ризику (гроші, на які ви граєте – це подарунок клубу, а не ваші власні кошти); ви можете виграти, не витративши ні копійки.

Відігравання бездепів у казино Україна

Пройшовши реєстрацію та отримавши nodepbonus, деякі гравці намагаються його одразу вивести, але все не так просто. Отримати кошти, які надав вам сайт, стає можливо лише після того, як ви їх відіграєте. І тут починається найцікавіше.

Ігровий заклад завжди висуває цілу низку вимог до відігравання:

• Термін. Онлайн казино дає обмежений час для гри на бонусні гроші та спіни – від декількох годин до місяця.

• Перелік слотів. До бездепозиту додається список автоматів, на яких ви маєте право відіграти отримані кошти. І він, частіше за все, не дуже великий.

• Ліміти ставок. Розмір максимальної ставки обмежений вимогами платформи.

• Вейджер. Показує, яку кількість ставок вам треба зробити. В українських гральних закладах він починається приблизно з х15. Треба розуміти, що чим вищий вейджерта чим менший розмір ставки – тим складніше виграти та вивести гроші.

Подарунки в онлайн казино спрямовані на залучення нових користувачів та підігрівання азарту у постійних гравців. Але не всі заохочення від ігрового клубу однаково гарні. Обираючи бездепозитні та депозитнібонуси, зважайте на ризики та грайте вліцензійному онлайн казино, якому довіряєте.