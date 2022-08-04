Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок

04.08.2022 12:00

Психология азартных игр достаточно сложный вопрос и на эту тему есть много обсуждений. Проблема слот-машин до сих пор остаётся открытой, а специалисты ищут решение для помощи от лудомании. Данная статья ориентирована на психологии и опыте использования игровых слотов в онлайн казино ChampionCasino.ua.

Причины прихода людей

Главный миф, почему люди идут играть в азартные игры - это получение эмоций и удовольствия от игры. Конечно, такие люди существуют, но их довольно малое количество, по сравнению с остальными. Преимущественная часть игроков - это пользователи, которые ищут новый способ заработка и получение легких денег. Люди попросту хотят жить немного лучше и вылезти из кредитной ямы, в которую они себя загнали. Как ни странно, у них нет при этом желания прикладывать значительные усилия, например, получить образование или найти хорошую работу. Самое простое - крутануть рулетку и надеяться на выигрыш.

Пользователи в сети интернет находят онлайн-казино в поисковой системе браузера, не подозревая о том, что для этого постарались маркетинговые специалисты: видеохостинги или информационные порталы, куда люди приходят не за игрой.

Если Вы находитесь в поиске эмоций, то Вам не стоит смотреть казино-стримеров. Они только и делают, что предлагают сыграть очередную партию для людей, которые и так находятся на низком социальном уровне. Увидев первый депозит или крупный выигрыш, равный сумме годовой зарплаты, обязательно появится желание попытать свою удачу и повторить подобные действия. Удержаться от соблазна, является сложным испытанием для обычного человека.

Что будет после первого депозита

Если Вы внесли первый депозит, то уже не важно, сможете легко приумножить или проиграть. В любом случае, игрок уже вошел в азартную цепочку. Что она из себя представляет:

Эффект проигрыша. Многие новички предполагают внесение минимального депозита, например, 5 долларов, с последующим завершением игры и думают, что это не навредит их бюджету. Такое мышление является самообманом. Все, кто проигрывал тысячи долларов, начинали примерно с таких же вложений. Любая проигранная сумма, даже если она не ощутима для бюджета, затемняет мысль о проигрыше. Это усугубляется эффектом “почти выиграл”, когда автомат не сразу приводит к выигрышу, а лишь дает ложное мнение, что звездный момент скоро настанет.

Эффект выигрыша. Если пользователю однажды улыбнулась удача, то он этого уже не забудет. Независимо от размера выигрыша, Вы попытаетесь максимально поспособствовать для повторения удачной прокрутки. В этом заключается весь подвох, если Вы вернули первые проигрыши, то всё равно не сможете остановиться, потому эмоции очень сильно влияют на человеческий разум и опьяняют его. Эффект выигрыша достаточно сильный фактор, благодаря которому, игрок сразу забывает о слитом бюджете, найдя этому свое оправдание.

По накатанной. Как уже говорилось ранее, большая часть игроков приходят именно за получением денежного приза, и только меньшинство за эмоциями. Важно понимать, что люди с хорошим самообладанием и здоровым чувством азарта - единицы. Остальные, готовы проиграть все, из-за затемнения реальности и эмоциональной бури, вызванной азартом.

Не остановился при крупном выигрыше. Если клиент получает большой размер выигрыша, в 99% случаев, он на этом не останавливается и продолжает ставить суммы, которые увеличиваются с каждым разом, не делая при этом перерывов и продолжая играть.

Вывод

Таким образом, каждому пользователю важно иметь чувство меры во время использования игровых слотов. Воспринимать игры только как приятное времяпровождение, а не способ дополнительного заработка и у Вас все будет хорошо!