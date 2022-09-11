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Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна
Новий проєкт на суму 3 млн доларів США, що фінансується австралійською благодійною організацією Minderoo Foundation, долучається до Стратегії щодо підтримки зберігання зерна, що реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФAO) у тісній спіпвраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України.
«Забезпечення фермерів тимчасовими зерносховищами для зберігання цьогорічного врожаю є дуже важливим та вчасним рішенням, адже частину зерносховищ було зруйновано чи пошкоджено, – зазначив Маркіян Дмитрасевич, заступник Міністра аграрної політики та продовольства. – Однією із вимог для отримання такої допомоги для фермерів є реєстрація у Державному аграрному реєстрі, який Міністерство запустило напередодні».
«Проєкт, що фінансується Minderoo Foundation, дозволить забезпечити зберігання 264,4 тис. тонн зернових та олійних культур в Україні, що посилить зусилля уряду Японії та Канади у забезпеченні зберігання зерна у 2022-2023 роках, разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням,» — додав П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні.
Із залученням коштів Minderoo Foundation – першого приватного партнера Стратегії щодо підтримки зберігання зерна – ФАО надасть українським фермерам тимчасові засоби для зберігання зерна.
За словами голови Minderoo Foundation доктора Ендрю Фореста, благодійна організація, яку він і його дружина Нікола Форест заснували у 2001 році, мала на меті зупинити несправедливість та створити можливості для кращого світу.
«Вразливі країни, зокрема країни Північної Африки та Центральної Азії, залежать від зернових культур, які вирощені в Україні, щоб прогодувати своє населення, – зауважив доктор Форест. – Довготривалим результатом нашого партнерства з ФАО буде зміцнення продовольчої безпеки на рівні домогосподарств в Україні, захист засобів до існування українських фермерів і забезпечення доступу інших залежних країн до достатніх запасів зерна за прийнятною ціною».
«Люди в усьому світі голодують і страждають без необхідності не зі своєї вини, – додала пані Форест, співголова та співзасновник Minderoo Foundation. – Ми сподіваємося, що наша підтримка допоможе полегшити цю ситуацію. Ми у Minderoo Foundation рішуче підтримуємо Україну та хоробрий український народ».
Станом на сьогодні, завдяки додатковому фінансуванню від Minderoo Foundation, ФАО отримала 60,1 млн доларів США проти загальної суми у 65 млн доларів США, необхідної для впровадження Стратегії щодо підтримки зберігання зерна.
Теги: Украина, Австралия, помощь, фермер, зерно, хранение
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