У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна

27.09.2022 17:00

ФАО та Мінагрополітики за підтримки донорів нададуть фермерам 30 000 поліетиленових зернових рукавів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України оголошують про початок реєстрації для отримання засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн. Проєкт реалізується за донорської підтримки урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.

«Надання такої допомоги українським аграріям є частиною Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна, метою якої є подолання дефіциту зерносховищ, – зазначив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє. – Це критично важливо зараз для підтримки українських фермерів та забезпечення глобальної продовольчої безпеки».

Загалом ФАО та Мінагрополітики розповсюдять 30 000 поліетиленових зернових рукавів. Засоби зберігання зерна зможуть отримати агровиробники: юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП), які обробляють землі на території України, окрім тимчасово окупованих.

«Кількість рукавів, яку отримає фермер, буде розрахована відповідно до кількості отриманих заяв та пропорційно до площі оброблюваних земель», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

Подання заяв на участь у програмі здійснюється за допомогою Державного аграрного реєстру. Завдяки цьому аграрію не потрібно надсилати копії заяв або відвозити їх, а потім перевіряти правильність їх заповнення. Достатньо не виходячи з дому зайти в свій особистий електронний кабінет, обрати серед доступних програм підтримки отримання гуманітарної допомоги від ФАО у вигляді тимчасових засобів зберігання сільськогосподарської продукції (рукавів) та заповнити відповідну електронну форму.

Основні вимоги до учасників програми:

- площа землі в офіційній обробці (у власності чи оренді) від 100 до 10 000 га;

- використання отриманих рукавів виключно для зберігання власно вирощеної продукції;

- розташування оброблювальних землі на підконтрольних уряду територіях України;

- самостійний вивіз рукавів зі складів у своїй області, або у сусідній області (з Дніпропетровської – для сільгоспвиробників з Донецької, Луганської чи Запорізької області, забирати з Миколаївської – для сільгоспвиробників з Херсонської області).

До участі у програмі заохочуються зокрема малі та середні агровиробники.

Прийом заявок триватиме два тижні до 9 жовтня. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок, учасники програми отримають підтвердження про надання допомоги через ДАР, а також будуть повідомлені про адресу складу для самостійного транспортування рукавів на територію аграрного господарства.

Окрім цього, ФАО та Мінагрополітики проведуть ознайомчий вебінар, де аграрії зможуть поставити будь-які запитання щодо реєстрації та участі у програмі підтримки.

Дата та час: 28 вересня 2022 року, 15:00.

Посилання для участі у заході: https://fao.zoom.us/j/92374064545.

Якщо у вас виникли додаткові запитання чи відгуки, зв’яжіться з нами через контакти гарячої лінії:

- Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) – з питань участі у програмі підтримки:

+38 099 090 7582; +38 068 318 0943; [email protected];

- Міністерство аграрної політики та продовольства – з технічних питань щодо реєстрації через систему ДАР:

+38 044 339 9215; [email protected]