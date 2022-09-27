Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна

27.09.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна

ФАО та Мінагрополітики за підтримки донорів нададуть фермерам 30 000 поліетиленових зернових рукавів
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України оголошують про початок реєстрації для отримання засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн. Проєкт реалізується за донорської підтримки урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.
«Надання такої допомоги українським аграріям є частиною Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна, метою якої є подолання дефіциту зерносховищ, – зазначив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє. – Це критично важливо зараз для підтримки українських фермерів та забезпечення глобальної продовольчої безпеки».
Загалом ФАО та Мінагрополітики розповсюдять 30 000 поліетиленових зернових рукавів. Засоби зберігання зерна зможуть отримати агровиробники: юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП), які обробляють землі на території України, окрім тимчасово окупованих.
«Кількість рукавів, яку отримає фермер, буде розрахована відповідно до кількості отриманих заяв та пропорційно до площі оброблюваних земель», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.
Подання заяв на участь у програмі здійснюється за допомогою Державного аграрного реєстру. Завдяки цьому аграрію не потрібно надсилати копії заяв або відвозити їх, а потім перевіряти правильність їх заповнення. Достатньо не виходячи з дому зайти в свій особистий електронний кабінет, обрати серед доступних програм підтримки отримання гуманітарної допомоги від ФАО у вигляді тимчасових засобів зберігання сільськогосподарської продукції (рукавів) та заповнити відповідну електронну форму.
Основні вимоги до учасників програми:
- площа землі в офіційній обробці (у власності чи оренді) від 100 до 10 000 га;
- використання отриманих рукавів виключно для зберігання власно вирощеної продукції;
- розташування оброблювальних землі на підконтрольних уряду територіях України;
- самостійний вивіз рукавів зі складів у своїй області, або у сусідній області (з Дніпропетровської – для сільгоспвиробників з Донецької, Луганської чи Запорізької області, забирати з Миколаївської – для сільгоспвиробників з Херсонської області).
До участі у програмі заохочуються зокрема малі та середні агровиробники.
Прийом заявок триватиме два тижні до 9 жовтня. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок, учасники програми отримають підтвердження про надання допомоги через ДАР, а також будуть повідомлені про адресу складу для самостійного транспортування рукавів на територію аграрного господарства.
Окрім цього, ФАО та Мінагрополітики проведуть ознайомчий вебінар, де аграрії зможуть поставити будь-які запитання щодо реєстрації та участі у програмі підтримки.
Дата та час: 28 вересня 2022 року, 15:00.
Посилання для участі у заході: https://fao.zoom.us/j/92374064545.
Якщо у вас виникли додаткові запитання чи відгуки, зв’яжіться з нами через контакти гарячої лінії:
- Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) – з питань участі у програмі підтримки:
+38 099 090 7582; +38 068 318 0943; [email protected];
- Міністерство аграрної політики та продовольства – з технічних питань щодо реєстрації через систему ДАР:
+38 044 339 9215; [email protected]



Теги: Япония, Канада, помощь, зерно, хранение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх